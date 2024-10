Nic naplat, domácí džemy jsou přece jen jiné než ty kupované. Co když ale už došly, nebo jsme je nestihli tentokrát připravit? Nic není ztraceno, bude stačit mikrovlnná trouba a doslova pár minut. Za chvíli budete mít připravený nádherně vonící vynikající jablečný džem.

Možná se vám do zdlouhavé přípravy velkého množství džemu nechce, ale není vyloučeno, že máte z tohoto procesu tak trochu strach. Přece jen vzniká většinou spousta skleniček, a pokud by se to nepodařilo, zkazí se hodně surovin.

Džem z mikrovlnky si ale připravíte okamžitě, jednoduše a třeba jen ze dvou jablek. Proč se do toho tedy nepustit?

Minimum ingrediencí

Na tento recept vám bude stačit minimum ingrediencí. Na základní porci si oloupejte a na hrubém struhadle nastrouhejte přibližně 1,5 klasického čajového šálku (1/4litrového) jablek, dvě lžíce cukru, 1,5 lžičky citronové šťávy a špetku skořice. To je vše, nic jiného nebudete potřebovat. Můžete začít s přípravou. Hotovo bude dřív, než se nadějete.

Nastrouhat a do mikrovlnky

Další fází přípravy bude smíchání nastrouhaných jablek s cukrem v menší misce, tedy v takové, která se bez problémů vejde do mikrovlnné trouby. Misku zakryjeme například talířkem nebo víčkem, nebudeme ji ale uzavírat vzduchotěsně. Nyní vložíme základ džemu do trouby a necháme jej přibližně dvě minuty zahřívat na nejvyšší stupeň.

Dochutit podle vlastních zvyklostí

Po dvou minutách vyjmeme misku s již do značné míry rozvařenými jablky, vše promícháme a přidáme zbývající suroviny – tedy citronovou šťávu a skořici. Pokud máte v jablečném džemu rádi také hřebíček, můžete přidat buď mletý, nebo celý, který následně vyjmete.

Zpátky do trouby

Takto doplněnou směs vložte zpět do trouby a opakujte další dvě minuty vaření, nebo i o trochu déle (to podle toho, jakou texturu a konzistenci si představujete). Čím delší dobu jablka v troubě pobudou, tím bude džem jemnější a krémovější.

Můžete jej zavařit

Jakmile se rozhodnete, že už jste s výsledkem spokojeni, máte hotovo. Džem buď necháte vychladnout k okamžitému použití, ale můžete jej také přesunout do dobře vymyté sklenice od přesnídávky, zavíčkovat a uchovávat tak i několik týdnů. Pro ještě delší trvanlivost bude třeba sklenici zavařit.

Připravte si ho podle potřeby

Pokud si budete chtít připravit více džemu najednou, jednoduše vynásobíte základní recept podle vlastních představ a potřeby. Nesmíte ale zapomenout na skutečnost, že větší množství se bude také déle zahřívat v mikrovlnné troubě. Žádný jiný rozdíl nečekejte, výsledek bude stejně vynikající, jako při malé dávce.

