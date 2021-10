Legendární jablečný koláč našich babiček: jednoduchý, rychlý a lahodný

Jablková sezóna je tady. Sladké plody můžete uskladnit na zimu nebo zpracovat. Skvělé jsou kompoty, mošty nebo domácí buchty a dezerty. Upečte si sladkou tečku v podobě legendárních jablečných řezů, které milovaly už naše babičky.

Dva pláty křehkého máslového těsta proložené vrstvou šťavnatých jablek s voňavou skořicí. To je koláč, který nás přenese do dětství. Jeho příprava je jednoduchá a rychlá, lahodná chuť koláče je rozhodně zaručena. Navíc ho dokáže upéct i kuchař začátečník.

Jablečné řezy

Jablečné řezy mají mnoho podob. Ty nejtradičnější se však skládají ze tří vrstev. Díky nim vypadá moučník zajímavě a luxusně. Další výhodou je, že si můžete hrát se šířkou spodní i vrchní vrstvy těsta. Pokud jste zastánci ovocnějších dezertů, těsto může být tenké a může sloužit pouze jako nosič jablečné náplně. Chcete-li však, aby koláč také zasytil, vrstvy mohou být dominantnější.

Domácí jablka chutnají v řezech nejlépe. Zdroj: profimedia.cz

Víno do těsta

Zajímavostí tohoto receptu je, že se do těsta přidává trocha vína. Nemusíte se ale bát, že tam bude cítít. Díky kapce alkoholu bude těsto křehčí a lépe se potáhne. Snadněji ho tak rozválíte. Pokud nemáte víno, můžete přidat trochu jablečného octu nebo mléko.

Co budete potřebovat

Na 16 porcí budete potřebovat 500 g polohrubé mouky, 100 g moučkového cukru, 250 g másla, 2 vejce, 2-3 lžíce bílého vína a 1 prášek do pečiva. Na náplň 1 kg očištěných a nastrouhaných jablek, 1 vanilkový pudink, 100 g cukru krupice a špetku skořice.

Těsto vyválejte na velikost plechu. Zdroj: Tara Lambourne/Shutterstock.com

Jablečný koláč - jak na to

V misce smíchejte všechny suroviny na těsto. Pokud by se nechtělo spojit, přidejte ještě trochu bílého vína. Poté ho zabalte do potravinové fólie a dejte odpočinou do lednice. Náplň si připravíte tak, že jablka nastrouháte na struhadle. Šťávu nevylévejte. Do misky nasypejte pudinkový prášek, cukr a skořici. Vše důkladně promíchejte. Těsto přemístěte z lednice na pomoučenou pracovní desku a rozdělte ho na dvě stejné části. Vyválejte je na velikost plechu. První - spodní část přeneste pomocí válečku na vymazaný plech tak, aby byly jeho okraje trochu zvednuté nahoru. Na těsto navrstvěte jablečnou náplň a jemně ji uhlaďte. Druhé vyválené těsto opatrně položte na jablka. Pokud na krajích přečnívá, ukrojte ho. Vrch koláče propíchněte vidličkou. Pečte dozlatova na 180 °C. Moučník nechte úplně vychladnout a pak ho nakrájejte. Na závěr ho můžete pocukrovat.

Zdroj: www.odpovedi.cz, www.youtube.com