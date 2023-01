Jablečný koláč podle Mistra pekaře: Maršálek má skvělé triky, aby byl vláčný

Receptů na přípravu jablečného koláče existuje takřka nepřeberné množství. Ten od Josefa Maršálka se ale od ostatních v tom nejlepším slova smyslu velmi liší. Je jednoduchý na přípravu, nestrávíte nad ním více než několik málo minut, a navíc si dokonale pochutnáte.

Zdroje: YouTube.com, apetitonline.cz

Jablečný koláč se nejčastěji připravuje z křehkého těsta, kterým se vyloží forma, naplní se jablíčky a nakonec se náplň zakryje z těsta vykrojenou mřížkou. Známý postup je v dnešní době asi nejrozšířenější, bohužel je ale poněkud pracný a pro méně zkušené kuchaře a pekaře může být poměrně náročný. Naprosto dokonalý jablečný koláč ale upeče i naprostý kulinářský antitalent. A svou chutí předčí i koláče z cukrárny.

Jablečný koláč podle Josefa Maršálka

Známý cukrář Josef Maršálek má v rukávu mnoho originálních receptů, které jsou naprosto geniální, ale přesto jednoduché. A jedním takovým je i postup na jeho netradiční jablečný koláč. Je křehký, jemný a voní po levanduli!

Podrobný postup najdete ve videu:

Křehké těsto

Aby se těsto povedlo, je třeba pracovat s opravdu vychlazenými surovinami. Díky tomu bude vše držet krásně pohromadě a s těstem se bude dobře manipulovat. Do mísy si nasypte 200 gramů hladké mouky a do ní přidejte 125 gramů másla. Z mouky a másle vytvořte drobenku. Pracujte rychle, aby se v dlaních máslo zbytečně nezahřálo. Pak k drobence přidejte ještě 2 gramy soli a 150 gramů měkkého tvarohu. Rychle propracujte, vytvořte jemné těsto a uložte jej alespoň na 30 minut do chladničky.

Do těsta se záměrně nepřidává cukr. Ten totiž často stojí za tím, že koláč při pečení zhořkne. Zároveň kvůli cukru upečené těsto také rychle tvrdne.

Jablečný koláč podle Josefa Maršálka má jinou podobu, než na kterou jsou mnozí zvyklí. Zdroj: Shutterstock

Jablečná náplň

Zatímco bude těsto odpočívat v chladničce, vrhněte se na přípravu jablečné náplně. 250 gramů jablek zbavte jádřince a nakrájejte je na menší kostičky. Do rendlíku nalijte 50 gramů vody, přidejte 40 gramů másla a zahřejte, aby se máslo rozpustilo. Přisypte 1/2 lžičky sušené levandule a 10 gramů vanilkového cukru. Všechno zamíchejte a nechte rozvonět. Pak do hrnce poputují také nakrájená jablka a kůra z 1 citronu. Jablka vařte do poloměkka a pak vše tyčovým mixérem rozmixujte na kaši a nechte zchladnout.

Jablka podruhé

Odpočinuté těsto vyndejte z chladničky a na pomoučené pracovní ploše jej rozválejte. Ideálně do tvaru kruhu. Pak ho přendejte do pečicím papírem vyložený plech. Na těsto natřete rozmixovanou jablečnou směs. Nenatírejte ji ovšem až ke kraji. Nechte zhruba 2 centimetry těsta od kraje volné.

Na jablečnou směs rovnoměrně poklaďte 5 větších na tenké plátky nakrájených jablek. Volné okraje přehněte dovnitř. Díky tomu náplň při pečení nevyteče. V úplném závěru si smíchejte 50 gramů rozpuštěného másla s 20 gramy vanilkového cukru a máslem potřete jablka i okraje těsta. Koláč vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte jej zhruba 35 až 45 minut. Hotový koláč nechte zchladnout a můžete podávat!