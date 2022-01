Jablečný koláč podle Pohlreicha: Fígl šéfa s domácím karamelem a jablky

Znáte ten slastný pocit, když si do úst dáte na lžičce něco opravdu delikátního? To se vám pak rozšíří blahem i panenky! Pokud máte rádi jablka, můžete tento pocit opět zažít. Lákavá nabídka, že?

Podle Zdeňka Pohlreicha se připravují pokrmy v celé republice. Jestliže spadáte do skupiny, kterým pan Pohlreich imponuje, máme pro vás připravený vynikající recept na jablečný koláč. A uznejte sami. Jablečný koláč je vděčný dezert, kterým se trefíte skoro každému no noty.

Jelikož mezi námi jsou určitě i nováčci, recept je psán s ohledem na tyto začínající kuchaře. Jistě nám to ti ostřílení odpustí...

Jablečný koláč podle Zdeňka Pohlreicha

Suroviny

Na těsto:

125 g másla

250 g hladké mouky

vejce

sůl – špetka

Máslo vám z těsta vytvoří delikatesu. Zdroj: margouillat photo / Shutterstock.com

Na náplň:

4 jablka

cukr

máslo

2 vajíčka

máta (není potřeba, pokud nemáte)

smetana na šlehání

Jak na jablečný koláč

Těsto si připravíte tak, že spojíte hladkou mouku, vejce, máslo a přidáte špetičku soli. Z těchto surovin vypracujte těsto, které zabalte do potravinářské folie a uložte na hodinu do lednice, aby si těsto „odpočalo“.

Těsto po požadované době vyjměte z lednice a na pomoučněné ploše rozválejte tak, abyste ho mohli pohodlně přendat do koláčové formy, kterou si ale nezapomeňte předem vymazat máslem. Po tomto náročnějším úkonu přemisťování těsto přitlačte do krajů, přebytečné těsto odstraňte. Následující úkon je velice důležitý, i když primitivní, ale na něj dbejte, aby vám těsto v troubě nenaběhlo do výšin! Vidličkou musíte těsto probodat na několika místech, pak zůstane „při zemi“.

Těsto vyválejte pomocí válečku, pokud ho nemáte, dají se využít různé věci v domácnosti. Zdroj: elena moiseeva / Shutterstock.com

Zapněte si troubu na 220 °C.

Jablka zbavte jádřinců, oloupejte je a nakrájejte na menší kousky.

Na sporák si nachystejte kastrůlek a hurá do karamelu. Do rendlíku dejte asi 3 lžíce cukru a kousek másla. Nikam neodcházejte, to by se vám nevyplatilo, protože byste museli drhnout zčernalý kastrol. Cukr musíte neustále míchat, a jakmile se vytvoří karamel, který bude mít konzistenci sirupu, je hotovo.

Nakrájená jablka vhoďte do rendlíku a promíchejte je s připraveným karamelem (pozor, vypadá to úchvatně, neujídejte!). Karamelová jablka rozprostřete na těsto.

Koláč dejte do vyhřáté trouby na cca 10 minut. Ale nesedejte si, je potřeba v mezičase připravit krém.

Krém/přeliv si nachystáte jednoduše, nic složitého vás nečeká, nebojte. Do mísy vyklepněte dvě vejce, přidejte k nim 4 lžíce cukru a asi 150 ml smetany. Směs důkladně promíchejte a hotovým krémem přelijte koláč, který ještě šoupněte do trouby na 20 minut a výkon trouby snižte na 200 °C.

Vůně nejspíš přiláká spolubydlící ještě před vyndáním koláče z trouby. Dobrou chuť!

Zdroje: zena.aktualne.cz, www.vareni.cz