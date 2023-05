Nejlepší jablečný koláč: Zapomenutý recept z roku 1894 zná dnes už málokdo

Před více jak 100 lety se v Německu často pekl naprosto božský jablečný koláč, který nesměl chybět u žádného šálku kávy nebo čaje. I přes jeho oblíbenost se na něj ale tak trochu pozapomnělo. Naštěstí byl recept na něj znovu objeven. A rozhodně stojí za zkoušku.

Zdroje: YouTube.com, toprecepty.cz

Když se řekne jablečný koláč, spousta lidí si vybaví oblíbený moučník, který pekly už naše babičky. Tedy koláč, jež tvoří dva plátky křehkého těsta, které jsou proložené šťavnatou jablečnou náplní. V sousedním Německu se ale jablečný koláč pekl docela jinak. A rozhodně měl něco do sebe. Oproti tomu českému je o něco více vláčný a také jednodušší na přípravu.

Legendární jablečný koláč našich babiček všichni znají. Zdroj: Oksana Shufrych/Shutterstock.com

Nejvláčnější jablečný koláč

Jablečný koláč býval v Německu velmi oblíbený a připravoval se snad v každé domácnosti. Je nesmírně jednoduchý na přípravu a přitom velmi chutný, šťavnatý a voňavý. Můžete se spolehnout, že se po něm po upečení okamžitě zapráší.

Podrobný postup najdete ve videu:

Nadýchané těsto

V první řadě se pusťte do přípravy těsta. V míse smíchejte 100 gramů změklého másla s 200 gramy moučkového cukru a společně je vyšlehejte do pěny. Postupně pak to másla s cukrem začněte zašlehávat 5 celých vajec. Šlehání přitom nijak neuspěchejte. Jde o to, aby bylo v těstě opravdu hodně bublinek a bylo lehké. Pro vůni do těsta přidejte ještě nastrouhanou kůru z jednoho citronu a nakonec do něj vmíchejte 250 gramů hladké mouky. Těsto nalijte do vymazaného a vysypaného plechu na pečení a rovnoměrně jej rozetřete.

Příprava jablek

Na koláč budete potřebovat 4 větší jablka. Ty si rozkrojte, zbavte je jádřinců a nakrájejte je na tenčí půlměsíčky. Jablka můžete ještě předtím oloupat, je ale pravdou, že po upečení slupka velmi změkne, a tak si jí nakonec možná ani nevšimnete. Nakrájená jablka úhledně vyskládejte na těsto nalité v plechu.

Jablka po vyskládání zalijte zakysanou smetanou s vejci. Díky tomu bude koláč opravdu šťavnatý. Zdroj: Shutterstock

Těsto ze zakysané smetany

V poslední části se můžete se pustit do přípravy druhého těsta, které se bude nalívat na jablka. Smíchejte 250 gramů zakysané smetany se 3 vejce, 1 polévkovou lžicí cukru a 1 lžičkou skořice. Vznikne vám velmi tekutá směs, kterou rozlijte po vyskládaných jablkách. Toto těsto po upečení vytvoří krásně vláčnou krustu.

Koláč vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte jej asi 35 minut. Po upečení by měl být koláč z vrchu krásně zlatavý. Koláč nechte vychladnout a můžete servírovat. Před podáváním je ještě možné ho lehce poprášit moučkovým cukrem.