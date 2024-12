Přebývají vám doma jablka a chcete je zužitkovat jinak než obvykle? Máme pro vás tip, který ohromí všechny milovníky maximálně sladkých chutí! Upečte jablečný koláč s javorovým sirupem.

Rozšiřte vaši knihu receptů o další sladkost. Jistě všechny strávníky mile překvapíte, když upečete koláč, který je dokonalou kombinací hned několika chutí! Po prvním soustu jistě zapomenou na všechny ostatní dezerty.

Křehké a vláčné těsto je plné jablek, ořechů, intenzivní chutě javorového sirupu a úžasně voní po skořici. A vrcholem všeho je horní krustička ze svěžího krému. Navíc se jedná o dokonalou bleskovku, kterou budete do půl hodinky servírovat na stůl.

Na přípravu jednoduchého a rychlého jablečného koláče krok za krokem se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Recepty do 15 minut.

Jablkový koláč s javorovým sirupem

Na přípravu tohoto receptu si připravte 1,5 hrnku polohrubé mouky, 125 g másla, 1/3 hrnku cukru, 1 hrnek strouhaných jablek, 3 vejce, 1/2 prášku do pečiva, 1 lžičku skořice, 1/4 hrnku javorového sirupu a hrst sekaných ořechů dle vašeho výběru. Na přípravu krému budete potřebovat 125 g másla, 1/4 hrnku moučkového cukru a 4 lžíce javorového sirupu.

close info Kamila Procházková / Foto zoom_in Koláč je praktický způsob, jak zpracovat jablka.

Postup přípravy

Začněte tím, že v misce společně vyšlehejte máslo, cukr, vece, javorový sirup a mletou skořici. Následně do této směsi přidejte nastrouhaná jablka, polohrubou mouku, prášek do pečiva a ořechy a všechny ingredience řádně promíchejte, aby vám vzniklo kompaktní těsto.

Těsto vylijte do předem vymazané formy tukem a vysypané moukou, případně ji můžete vyložit pečicím papírem. Následně ji vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte po dobu cca 20 minut. Mezitím připravte krém. Vložte do nádoby máslo, moučkový cukr a javorový sirup a pečlivě vše vyšlehejte mixérem.

Jakmile bude koláč náležitě propečený, vyjměte jej z trouby a nechte ho zcela vychladnout. Pak ho potřete krémem a dozdobte nejen velkými kousky ořechů, ale můžete přidat i na tenké plátky pokrájené jablko.

close info Profimedia zoom_in Vzhledem k použití javorového sirupu patří tento koláč i ke zdravým zákuskům.

Koláč je zdravou lahůdkou

Vzhledem k použití javorového sirupu patří tento koláč i ke zdravým zákuskům. Tento přírodní zázrak se řadí díky obsaženým látkám mezi superpotraviny. Je v něm velké množství antioxidantů, které mají na lidské zdraví značně pozitivní účinky.

Zpomalují předčasné stárnutí a účinně předcházejí zánětům v těle. Zároveň má javorový sirup významný vliv na dobrou imunitu. Obsahuje totiž velké množství minerálů.

