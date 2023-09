Legendární socialistický jablečný koláč. Takhle jsme ho milovali v dětství

Pokud existuje jeden moučník, který naše babičky pravidelně pekly na konci léta a na podzim, pak je to bezpochyby jablečný koláč z lineckého těsta. Tato jednoduchá dobrota si získala velkou popularitu hlavně v dobách socialismu, zapomínat by se na ni ale v žádném případě nemělo ani dnes.

Naše babičky měly v rukávu celou řadu receptů, které byly zkrátka naprosto božské. Nejvíce lidí ale vzpomíná hlavně na moučníky, které naše babičky pekly a které spolehlivě rychlostí blesku zmizely z plechu. Jedním takovým moučníkem byl i jablečný koláč známý i jako jablečné řezy. Pamatujete ještě na to, jak skvěle chutnaly?

Snadný a rychlý moučník

Na jablečných řezech není nic složitého. Stačí připravit linecké těsto, které se rozdělí na dvě stejně velké části. Jedna pak vytvoří spodní vrstvu koláče, na kterou se pokladou nastrouhaná jablka. Ta se přiklopí druhou vrstvou těsta a koláč může putovat do trouby. Není ale nutné používat jen jablka. Namísto nich můžete koláč naplnit například tvarohem anebo nastrouhanými hruškami. Skvělý bude i například s mákem.

Aby bylo těsto křehčí

V mnoha receptech na jablečný koláč se používá mléko. Už naše babičky ale moc dobře věděly, že je mnohonásobně lepší namísto mléka sáhnout po bílém víně. To totiž těstu dodá božskou křehkost. Spousta lidí se ovšem používání vína obává, protože má strach, že bude koláč ve výsledku chutnat právě po víně. Tyto obavy jsou ale naprosto zbytečné. Do těsta totiž patří jen několik lžic, které splní svůj účel, ale nijak chuť koláče neovlivní.

Legendární jablečné řezy

Do větší mísy prosejte 500 gramů polohrubé mouky a 100 gramů moučkového cukru. Přisypte ještě 1 sáček prášku do pečiva a suché suroviny promíchejte. Pak přidejte 250 gramů změklého másla, 2 vejce a 3 lžíce bílého vína. Všechno společně rukama dobře propracujte a vytvořte pevné těsto. To zabalte do potravinářské fólie a uložte ho zhruba na 45 minut do chladničky.

Zatímco bude těsto odpočívat, můžete si připravit jablečnou náplň. Na tu budete potřebovat 1 kilogram očištěných jablek. Jablka nastrouhejte na struhadle nahrubo a promíchejte je s 1 sáčkem vanilkového pudinkového prášku, 100 gramy krupicového cukru a zhruba 1 rovnou lžičkou skořice.

Těsto přendejte z mísy na pomoučenou pracovní plochu a rozdělte jej na 2 stejně velké části. Z obou vyválejte dostatečně velkou placku o velikosti plechu, ve kterém budete koláč péct. Jednu část těsta pak položte na dno vymazaného plechu a na těsto položte připravenou jablečnou náplň. Tu pak zakryjte druhou části těsta a na několika místech těsto propíchněte vidličkou. Koláč vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte jej zhruba 35 minut. Po upečení by měl být krásně zlatavý. Koláč nechte zcela vychladnout a před servírováním ho ještě poprašte moučkovým cukrem.

