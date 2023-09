Milujete chutě podzimu? Pak by vaší pozornosti neměl uniknout tento lahodný koláč z roku 1894. Je úžasně jednoduchý a naprosto fantastický. Zkuste jej taky!

Jablka a skořice k sobě neodmyslitelně patří! Není snad lahodnější podzimní kombinace. Pokud hledáte inspiraci na koláč k nedělnímu obědu. Máme pro vás lahůdku z kuchařky z roku 1894! Zapomeňte na úmorné strouhání jablek, jednoduše je vyskládejte do pekáče a zalijte těstem.

Božská chuť

Koláč je chuťově naprosto fantastický a díky přípravě jablek navíc šťavnatý. Ještě se do něj přidává jedna nečekaná ingredience. Jak na jeho přípravu krok za krokem se podívejte na video na YouTube kanálu Einfache Rezepte:

Skvělá zpráva navíc je, že koláč není nijak náročný na suroviny, ale vlastně ani na přípravu. Na ovocnou složku potřebujete pouze jablka, rybíz a tajnou ingredienci – kandované ovoce.

Připravte jablka

Nejprve si připravte jablka. Omyjte je a jednoduše je oloupejte. Výhodou tohoto moučníku je, že se nemusejí strouhat. Zbavte je jádřince, tenkým nožíkem nebo speciální pomůckou připomínající dutou trubičku. Podle počtu jablek si připravte červený rybíz. Budete jím jablíčka plnit.

Zasypejte rybíz cukrem a skořicí a nasypejte k němu trochu kandovaného ovoce. Vše dobře promíchejte a odložte stranou. Hlubší plech nebo pekáč vyložte pečícím papírem. Vyskládejte na něj jablka tak, jak vidíte na videu a každé jednotlivé jablíčko naplňte rybízovou směsí. Nahoru, na každé jablko, pak přijde lžička másla.

Jablka stačí jen oloupat a zbavit jádřinců. Nemusíte je strouhat.

Těsto jako obláček

Nyní se pusťte do těsta. Asi nemusíme připomínat, že všechny ingredience by měly mít pokojovou teplotu, aby těsto krásně naběhlo a nesrazilo se. 125 gramů másla pokojové teploty vyšlehejte se stejným množstvím moučkového cukru do pěny. Připravte si 6 vajec, oddělte žloutky od bílků.

K máslové pěně postupně zašlehejte žloutky a šlehejte tak dlouho, dokud pěna neznásobí svůj objem. V jiné míse si připravte 125 gramů mletých mandlí, použít můžete i mandlovou mouku, ochuťte špetkou muškátového oříšku a postupně zašlehávejte do máslové směsi. Bokem vyšlehejte tuhý sníh z bílků a opatrně jej do těsta zapracujte stěrkou.

Vaječné žloutky opatrně oddělte od bílků.

Do trouby a na talíř

Troubu předehřejte na 180 °C a mezitím těstem rovnoměrně polijte jablka. Dejte péct zhruba na hodinu a čtvrt. Během pečení můžete teplotu mírně snížit, nebo přikrýt vršek koláče pečícím papírem, aby příliš neztmavnul.

