Jablečný štrúdl z listového těsta: Poctivý a voňavý. Tak ho uměly naše babičky

Jablečný štrúdl neodmyslitelně patří k českým moučníkům. Češi mají tuto dobrůtku za svou, i když s největší pravděpodobností vznikla mimo naše uzemí a k nám se recept na ni dostal až v období Rakousko - uherské monarchie. Vede se letitý spor, zda je tato jablečná pochoutka naše a naši sousedé si ji jen přivlastnili, anebo je původně opravdu jejich.

První písemnou zmínku o jídle zvaném strudel najdeme ve Wiener Stadtbibliothek. Zmínka pochází z roku 1696 a jde o ručně psaný recept. Předchůdce štrúdlu se do Vídně dostal pravděpodobně díky osmanským Turkům.

Rakušané byli, jsou a budou milovníci kaváren. Jednoho podzimu prý uviděli (možná právě ze zahrádky kavárny) pod jabloní povalující se jablka, a tak je napadlo, že by z jablek ochucených skořicí mohli připravit skvělý moučník za pár korun, který by se krásně hodil nejen do sychravých podzimních dnů. A tehdy nejspíš vznikl takový štrúdl, jaký známe dnes.

Ke štrúdlu si můžete dopřát kopeček zmrzliny. Zdroj: Shutterstock.com

Kvalitní těsto je základ

Správný štrúdl se skládá z kvalitního těsta, jablek a skořice. Do strouhaného ovoce pak každá rodina kromě skořice přidává ještě něco navíc. Někdo mandle, jiný vlašské ořechy či rozinky. Těsto na štrúdl by mělo být domácí tažené, anebo listové, může být i tvarohové. Většina hospodyněk si však raději koupí listové těsto již hotové, jeho příprava totiž není vůbec snadná a zabere poměrně dost času.

Naše tipy:

Než přidáte jablka na rozválené listové těsto, posypte spodek lehce strouhankou, která nepropustí šťávu z jablek. Pokud nemáte strouhanku, stejnou službu vám prokážou i rozdrcené piškoty.

Pokud chcete, aby nastrouhaná jablka byla plná chuti i po upečení, zakápněte je rozehřátým máslem a teprve potom závin zabalte.

Budou-li jíst štrůdl jen dospělí, klidně přidejte do jablek i trochu rumu.

Pro zlatavý vzhled a křupavost potřete těsto bílkem

Aby měl štrúdl dokonale křupavou krustičku, nezapomeňte potřít listové těsto bílkem z vajíčka. Vršek můžete posypat strouhanými mandlemi, moučkovým cukrem, anebo nechat jen tak. Servírovat štrúdl lze se šlehačkou nebo zmrzlinou.

Závin se dá připravit také na slano, na své si tedy mohou přijít i ti, kteří nemají sladké rádi. V tom případě těsto naplňte například nivou a slaninou nebo kuřecím masem a špenátem. Budete překvapeni, jak skvěle chutná!

Štrúdl v Česku zdomácněl. Zdroj: profimedia.cz

Jablečný štrúdl jako od babičky

Suroviny

Těsto:

2 ks vejce

1.5 lžíce octa

450 g hladké mouky

4-6 lžic vlažné vody

250 g Hery či jiného tuku

Náplň:

strouhanka

4 ks jablek

0.5 balíčku rozinek

cukr moučka

1 ks skořicového cukru

Postup:

Nejprve si pojďme připravit listové těsto. Do odměrky vyklepneme vejce, rozmícháme vidličkou, přidáme ocet, sůl a dolijeme ledovou vodou do celkového množství 150 ml. Do prosáté mouky nastrouháme na velké slze dobře vychlazený tuk. Do směsi tuku s moukou postupně na vále zapracujeme (velkým nožem) tekutou složku a rychle rukama, ne moc důkladně, vypracujeme těsto. Těsto necháme odpočinout v chladu a rozdělíme na 6 dílů. Každý díl postupně vyválíme na tenké placky na šišky. Vyválené těsto posypeme strouhankou, aby jablka neprosákla těstem. Na strouhanku nasypeme strouhaná jablka, cukr, skořicový cukr, rozinky a podle chuti i ořechy. Těsto zavineme a potřeme vejcem. Jablečný štrúdl pečeme v předehřáté troubě dozlatova. Upečené štrúdly necháme aspoň trochu vychladnout, ocukrujeme, nakrájíme a můžeme podávat.

Na to, jak se peče jablečný štrúdl, se podívejte ve videu:

