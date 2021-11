Jablečný štrůdl z listového těsta. Vynikající klasický recept našich babiček

Jablečný štrůdl patří mezi klasické české moučníky, které se u nás na podzim připravují velmi často. Vůně jablíček a skořice spolu s křehkým horkým listovým těstem vlastně toto období čekání na advent zcela přesně vystihuje.

Jablečný štrůdl je moučník, na kterém si pochutná většina z nás. Kombinace horkých jablek, rozinek, ořechů a skořicového cukru spolu s listovým těstem stojí za to. Jak dělaly štrůdl už naše babičky a na co si potrpěly?

Listové těsto si klidně kupte hotové, nemáte se vůbec za co stydět. Jeho příprava je velmi zdlouhavá a náročná, navíc se ne vždy podaří. Kvalitní kupovaná listová těsta chutnají skvěle a dost často se tomu domácímu přibližují.

Štrůdl si můžete udělat z listového těsta nebo kynutý

Štrůdl si můžete dát buď klasický jablečný, ale i tvarohový, makový nebo třeba se špenátem či slaninou a sýrem. Tato rychlá a snadná pochoutka je vděčnou záležitostí, když má přijít nečekaná návštěva, i když chcete nasytit velkou rodinu při rodinné sešlosti na chalupě, kde máte omezené možnosti.

Základní těsto na štrúdl Zdroj: sweet marshmallow/Shutterstock.com

K přípravě jablečného závinu totiž potřebujete jen pár základních věcí a jeho přípravu zvádnou i vaše děti. Vy se tak můžete věnovat jiným aktivitám a děti jen čas od času zkontrolovat.

Některé hospodyňky připravují štrůdl z kynutého těsta a nedají na něj dopustit. Jde o rakouskou alternativu, která se k nám dostala a už u nás zůstala. V Maďarsku je zase nejoblíbenější štrůdl tažený.

No a pokud byste se přece jen rádi pustili do přípravy domácího listového těsta, doporučujeme se striktně držet receptu, jinak by se opravdu snadno mohlo stát, že se nepovede.

Voňavý domácí závin čili štrúdl chutná všem Zdroj: A_Lein / Shutterstock.com

Domácí listové těsto jako od babičky

Suroviny:

Tuková část:

máslo 250 g

hladká pšeničná mouka 100 g

Vodová část:

hladká mouka 250 g

řepkový nebo slunečnicový olej 2 lžíce

ocet 2 lžíce

tuzemský rum 2 lžíce

žloutky 2 ks

vlažná voda 6 lžic

špetka soli

Postup:

U listového těsta je důležité vytvořit 2 části – tukovou část a vodovou část.Tuková část se skládá z másla a hladké pšeničné mouky. Máslo nechte změknout a v robotu ho zpracujte s moukou. Tuto část dejte do lednice vychladit na 1 hodinu. Nyní zpracujte vodovou část. Hladkou mouku, olej, ocet, rum, žloutky, vodu a sůl dejte do robotu, zvolte nástavec typu hák a nechte cca 10 minut zpracovávat těsto, které pak dejte také do lednice na 1 hodinu chladit. Po hodině chlazení vyndejte tukovou část a mezi 2 archy pečicího papíru tukovou část rozválejte na čtverec.Poté rozválejte do obdélníku i vodovou část a vložte do ní tu tukovou. Zabalte ji všemi okrajovými stranami.Těsto přeložte jednou a podruhé a válečkem těsto rozválejte, aby se obě těsta propojila. Poté znovu přeložte. A rozválejte. Čím víckrát přeložíte a rozválíte, tím více těsto bude listovat – vrstvit. Ve chvíli, kdy však těsto začne být moc tučné – máslo bude měknout, těsto přeložte a dejte zachladit.Vždy cca na 1 hodinu. Já poté ještě po hodině znovu přeložím a poté znovu po další hodině. Poté nechte vychladit do druhého dne přes noc a pak s ním můžete péct nebo jej můžete rozdělit a zmrazit do zásoby.

Na to, jak připravit listové těsto, se podívejte ve videu:

