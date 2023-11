Milujete sladké, ale bojíte se kil navíc? Tuto německou sladkost si můžete vychutnávat, kolikrát denně jen chcete, a nepřiberete ani gram. Je totiž složená se samých zdravých surovin a přírodních cukrů. Takže tím uspokojíte své sladké chuťové pohárky, a navíc ještě prospějete svému tělu.

Každý někdy zatouží po pořádné dávce cukru pro své tělo, jenže to má i své následky. Čokoláda, dorty, koláče, pudinky s příchutěmi, zmrzliny, čokoládové pěny a podobné se velmi brzy po jejich pozření projeví, a to především na váze. Proto je někdy nutné čelit velmi obtížné Sofiině volbě, obzvláště pro většinu žen, na které jsou kladené velké nároky co se týče postavy. Buď si udělat příjemný večer s kávou či vínem, čokoládou a romantickým filmem, nebo si u romantického filmu odepřít sladké, po kterém touží váš mlsný jazyk.

Pro všechny, kteří mají s touto volbou obtíže, máme snadné a sladké řešení. Tento recept je totiž plný přírodních cukrů, které vašemu tělu nepřidají kila navíc a mohli byste jej jíst klidně každý den. Navíc jsou v něm obsažené suroviny, které vašemu tělu velmi prospějí. Například skořice, která je plná antioxidantů a snižuje hladinu cukru v krvi. Dále například med, ten je velice dobrý na tvorbu serotoninu, nebo jablka, která podporují paměť a funkce mozku. Navíc je tento recept velice jednoduchý na přípravu.

Video, jak udělat výtečný sladký a přesto zdravý dezert najdete na Youtube kanále Gesunde Rezepte:

Rychlé, sladké, zdravé

Vezměte si jedno jablko. Oloupejte slupku a rozkrájejte na malé kousky. Naberte dva šálky ovesných vloček a vysypte je do mixéru. Rozmixujte a vaši směs nasypte do větší misky. Nyní do mixéru vložte vaše nakrájené jablko a přidejte 50 mililitrů vody. Rozmixujte tak, aby vám vzniklo jablečné pyré. Pyré nalijte do misky s rozmixovanými vločkami. Nyní nakrájejte druhé jablko stejně jako to první. Tentokrát ho ale neházejte do mixéru a rovnou jej dejte do misky s vločkami a jablečným pyré.

close info Profimedia zoom_in Po tomto skvělém, zdravém receptu se nemusíte bát, že by se vám zvýšila váha.

Vánoce na talíři

Ovesno-jablečnou směs promíchejte a přidejte tři lžíce medu. Nyní si odměřte jednu polovinu polévkové lžíce mleté skořice a přidejte ji do misky. Skořice dezertu přidá skvělou chuť a v kombinaci medu a jablek bude chutnat doslova jako Vánoce. Směs opět promíchejte. Nakrájejte si 50 gramů vlašských ořechů a přidejte do misky. Přilijte 250 mililitrů vody a vše důkladně promíchejte.

close info Profimedia zoom_in Med, ovesné vločky a ořechy jsou úplná exploze zdraví pro vaše tělo.

Máte hotovo

Připravte si pekáč a pečicí papír. Pomocí lžíce ze své směsi utvořte menší kuličky a naskládejte je vedle sebe na plech. Celkem byste měli na plechu mít plus mínus 20 bochánků. Dejte do trouby a nechte péct půl hodinky při teplotě 200 stupňů celsia. A máte hotovo. Extrémně zdravá sladkost, která je chutná a vůbec po mí neztloustnete, protože obsahuje samé zdravé a dietní suroviny. Dobrou chuť.

