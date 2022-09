Jablka s křenem neboli vejmrda: Naši předkové ji používaly jako vzácný lék

Není nic lepšího než si na zimní období připravit jablka s křenem. Nejenže jde o delikatesní doplněk mnoha pokrmů, ale tato staročeská pochoutka má i blahodárné účinky na lidské zdraví.

Využijte sezóny a období sklizně jablek a křenu k výrobě klasické pochoutky našich předků. Jablka s křenem dodají mnoha jídlům ten správný šmrnc a vaše tělo nadopují významnými vitamíny a zdraví prospěšnými látkami. Určitě nebudete litovat!

Že vám zní slovo vejmrda neslušně?

Opravdu nejde o vulgární pojem, jeho význam je totiž ve staré češtině „vrtět se, pohybovat ocasem či obrůstat kořínky“. Název byl vlastně odvozen od roztřepených kořínků křenu. V podstatě se jedná o pokrm z křenu, jablek, octa a cukru. Je na vás, jestli si ji vyrobíte ostřejší chuti, nebo sladší variantu. Vše se odvíjí od množství použitého křenu a jablek.

V dobách první republiky byla proslulá Loretánská vejmrda a lidé na ní s oblibou chodili do restaurace na Hradčanech k tehdy populárnímu „taliánovi“. Zdroj: shutterstock.com

V dobách první republiky byla proslulá Loretánská vejmrda a lidé na ní s oblibou chodili do restaurace na Hradčanech k tehdy populárnímu „taliánovi“. Právě jím se v Praze proslavil italský uzenář Emanuel Ugge. Tehdy se do vejmrdy místo jablek dávala červená řepa. Vejmrda je vlastně příloha k masovým jídlům, která něčím připomíná indické čatní a ze všeho nejlepší je k zabijačkovým specialitám. A hlavně? Křen i jablka jsou nesmírně cenné suroviny, které mají výraznou chuť a jsou dopinkem pro naše zdraví.

Čím jsou prospěšná jablka

Toto velmi chutné ovoce není energeticky nijak vydatné, protože jablka obsahují až 85 % vody a spoustu cenných látek. Kromě vysokého obsahu vitamínů jablka vynikají schopností regulovat funkci mnohých tělesných orgánů. Nejlepší je používat je neloupaná, protože nejbohatším zdrojem zdraví je právě slupka. Obsahuje vlákninu, fosfor, vápník, železo, draslík, hořčík, karoten, vitamin C a významné nenasycené mastné kyseliny.

Čím je prospěšný křen

Na křen nedaly dopustit už naše babičky. Říkaly, že na zimu zahřeje, posílí a odežene bacily. A měly pravdu. Je stejnou zásobárnou vitamínu C jako například citrón. Námořníci jej kdysi používali proti kurdějím a nesměl nikdy chybět na palubě žádné výpravné lodi.

Zároveň křen obsahuje vitaminy ze skupiny B a minerály jako například fosfor, draslík, železo a vápník. Významným podílem jsou zastoupeny i sirné silice, díky kterým má svou specifickou štiplavou chuť. Právě ony jsou důležité v boji s nežádoucími bakteriemi. Zároveň křen dokonale detoxikuje celý organismus, harmonizuje trávení a udržuje střevní mikroflóru ve formě.

Postup na jablka s křenem alias vejmrdu

Omyjte si 2 kg jablek a vykrájejte z nich veškeré jádřince. Stejně tak si očistěte křen, kterého budete potřebovat množství dle vaší chuti. Zpravidla se dává na 2 ks jablek asi tak 100 g nastrouhaného křenu. Obě suroviny nastrouhejte na jemném struhadle nebo použijte pro ulehčení práce kuchyňský robot. Jakmile budete hotoví, zakápněte směs šťávou z jednoho citrónu, aby vám zbytečně nezhnědla.

Vyhněte se sterilizaci, protože křen i jablka neztratí své léčivé účinky. Zdroj: Shutterstock.com / Jack Jelly

Potom si připravte nálev. Nalijte do hrnce 1 dl octa a nechte ho přejít varem. V druhém hrnci si svařte 400 g cukru s trochou vody tzv. „na nitku“. Chladnoucí cukr by vám měl mezi prsty tvořit „nitku“, která se po vteřince přetrhne. Následně vlijte jak ocet, tak i cukr do jablek s křenem. V tuto chvíli je čas vejmrdu ochutnat a dochutit dle vašeho apetitu.

Pak už nezbývá než připravenou směs nandat do čistých uzavíratelných skleniček, které byste měli uchovávat v ledničce, kde vám vydrží i několik týdnů. Vyhněte se sterilizaci, protože křen i jablka neztratí své léčivé účinky. A nemusíte se obávat zkažení, protože křen obsahuje fytoncidní látky, které zabraňují vzniku plísní.

Zdroje: www.mimibazar.cz, www.jimejinak.cz, www.ceskatelevize.cz