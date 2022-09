Fantastická jablková bábovka s ořechy: Vláčná a hotová bleskem

Podzim klepe na dveře a s ním i sezóna jablek a pokrmů z nich. Pojďte si upéct voňavou, křehkou a delikátní jablečnou bábovku s ořechy, kterou zvládne úplně každý.

Máte rádi jablka a ořechy? Pak namísto štrúdlu vyzkoušejte upéct jablečnou bábovku s ořechy, která je vláčná a svou chutí vás naprosto nadchne. Věřte, že nebudete litovat!

Kombinace jablek a ořechů je nejen typicky podzimní a chutná, ale také velmi zdravá. Obě suroviny jsou totiž prospěšné pro lidské tělo. Jablka pomáhají bojovat s volnými radikály a mají silné antioxidační účinky. Pak jsou samozřejmě plná vlákniny a vitamínů E a C.

Vlašské ořechy přispívají k detoxikaci celého těla a játra dokonale zbavují škodlivin. Zdroj: shutterstock.com

Ořechy a jablka dodají bábovce vláčnost a vůni

To ořechy jsou na tom ještě lépe. Ty patří dokonce mezi superpotraviny. Jsou plné kvalitních bílkovin a nenasycených tuků. Regulují krevní tlak, snižují hladinu cholesterolu a podporují zdraví mozku. Konzumací ořechů se nám posílí také kvalita vlasů, pokožky a nehtů.

Nyní už víte vše a už jen chybí se do přípravy jablečné bábovky s ořechy pustit.

Na video, jak upéct jablečnou bábovku s ořechy, se podívejte zde:

K přípravě jablečné bábovky s ořechy budete potřebovat 1,5 hrnku hladké mouky, 1 kypřící prášek, 1 vanilkový cukr. Vše smíchejte dohromady. V mixéru nasekejte půl hrnku vlašských ořechů a druhou půlku pokrájejte. Do mísy dejte hrnek moučkového cukru, 4 vejce, špetku soli a vyšlehejte do husté pěny. Pěnu nalijte do mísy a přimíchejte postupně všechny sypké suroviny. Přilijte půl hrnku vlažného mléka a zpracujte do těsta. Následuje tři čtvrtě hrnku oleje a opět zamíchat.

Pokud dáte jablka do koláče, bude vláčnější Zdroj: Profimedia

Do bábovky píchněte špejlí, poznáte, zda je hotová

Oloupejte a nakrájejte na kostičky dva hrnky jablek. Ty zamíchejte do těsta. Formu na pečení bábovky vymažte jednou lžící sádla a vysypte vlašskými ořechy. Těsto nalijte do formy a pečte při teplotě 150 °C asi čtyřicet minut. Poznáte to tak, že do ní píchnete špejli. Když se na ni bábovka nelepí, je hotová.