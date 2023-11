Bábovky jsou na přípravu velmi jednoduché, co se však může proměnit v horor, je její vyklopení z formy po upečení. Není nic horšího, než když se voňavá dobrota ne a ne formy pustit a potrhá se. Aby se vám to už nikdy nestalo, vyzkoušejte geniální trik s ledničkou!

Jablka jsou zdravá, lahodná a pro podzim jako stvořená. Už jste z nich zkoušeli upéct bábovku? Díky ovoci je moučník nádherně šťavnatý a není potřeba jej vehementně doslazovat. Zralé plody zajistí bábovce přirozeně sladkou chuť samy o sobě. A jak na takovou dobrotu k snídani či odpolední kávě? Máme pro vás recept.

Smíchat v míse a hotovo

Některé moučníky vyžadují dodržení přesného postupu šlehání a některé se spokojí s tím, že prostě jen ve správném pořadí přidáte ingredience do mísy. Upečte si lahodnou jablkovou bábovku, kde se snoubí chuť ovoce, voňavé skořice a muškátového oříšku. Nebudete litovat, protože takto šťavnatou bábovku jste zaručeně ještě nejedli. Tajemství šťavnatosti je totiž v přípravě jablíček. Podívejte se na přesný recept na video na YouTube kanálu Beyont the Butter a pochutnejte si na podzimním moučníku:

Zdroj: Youtube

Správně vymazaná forma

Za úspěchem krásné bábovky stojí také řádně vymazaná forma. Jak na to? Poctivě vymažte oblíbenou bábovkovou formu máslem. Vložte ji na pár minut do ledničky a nechte máslo zatuhnout. Díky chladu snadno zjistíte, kde vrstva másla chybí. Doplňte ji a nechte formu odpočinout, dokud nezíská pokojovou teplotu a tuk trochu povolí. Teprve nyní ji vysypejte hrubou nebo polohrubou moukou.

close info Shutterstock zoom_in Díky sněhu z bílků bude bábovka krásně nadýchaná.

Sníh z bílků dodá nadýchanost

Vyzkoušet si trik s formou můžete hned na nadýchané variantě jablkové bábovky. Za jemnost a lehkost jako obláček mohou vyšlehané bílky do tuhého sněhu. Připravte si tedy 250 mililitrů nastrouhaných jablek, mezitím v míse smíchejte 2 hrnky hladké mouky s jedním práškem do pečiva. Přisypejte tři čtvrtě hrnku cukru, k jablíčkům a skořici se bude chuťově hodit tmavý třtinový. Připravte si tři vejce a oddělte bílky od žloutků. Žloutky přijdou do jablečné směsi a bílky vyšlehejte zvlášť se špetkou soli v tuhý sníh. K jablkům ještě přilijte půl hrnku rostlinného oleje a nakonec zlehka vmíchejte i sníh tak, aby v něm zůstalo co nejvíce bublinek. Těsto vlijte do formy a pečte v troubě předehřáté na 170 °C zhruba tři čtvrtě hodiny.

Zdroje: www.toprecepty.cz, mlsnavarecka.cz