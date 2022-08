Koláč z letních jablek: Více ovoce než těsta a krémová konzistence

Klasický jablečný koláč je bezpochyby velmi dobrý, častokrát se ovšem stává, že silná vrstva těsta utlačí chuť šťavnatého ovoce, a to ve výsledku úplně nevynikne tak, jak by mělo. Zkuste si proto jablečný koláč připravit způsobem, o kterém jste dosud možná vůbec neslyšeli. Výsledek vás naprosto dostane!

Ze všeho ovoce, které roste na našich zahradách, patří k těm nejoblíbenějším druhům jablka. Jejich výhodou je, že při správném skladování dlouho vydrží a vy je tak můžete postupně spotřebovávat, a to jak při přímé konzumaci, tak při výrobě koláčů a závinů. Štrúdl je absolutní klasikou, kterou mnozí připravují několikrát do roka. Je tomu tak hlavně proto, že bohatá náplň závinu dá krásně vyniknout lahodné chuti jablek a moučník je krásně šťavnatý. Na druhou stranu jablečné koláče natolik populární nejsou. Jejich nevýhodou je, že se často připravují se spoustou těsta, které jablka naprosto pohltí a ve výsledku je v koláči jablečná chuť cítit jen lehce.

V klasických ovocných koláčích silná vrstva těsta většinou zazdí chuť ovoce. Zdroj: Shutterstock

Nejlepší jablečný koláč

Byla by ovšem škoda jablečné koláče úplně zavrhnout, protože při správné přípravě dokážou hravě překonat, co se vláčnosti týče, i ten nejlepší štrúdl. Pokud si myslíte, že není možné připravit jablečný koláč tak, aby byl plný výrazné chuti jablek, byl krásně šťavnatý a zároveň osvěžující, možná jste ještě neslyšeli o jednom z méně tradičních receptů.

Koláče se běžně připravují tak, že se větší vrstva těsta nalije do formy a na těsto se následně poklade ovoce. Ovoce je v takovém případě jen doplňkem klasického piškotového těsta, kvůli čemuž nikdy pořádně nevynikne. Co to ale udělat úplně obráceně? V níže sepsaném receptu hraje hlavní roli právě ovoce, zatímco těsto je oním doplňkem, který jen drží celý koláč pohromadě. A výsledek je krásně krémový, tak akorát sladký a dokonale vláčný.

Recept na jablečný koláč

Budete potřebovat:

5 středně velkých jablek

2 vejce

100 gramů krupicového cukru

1 sáček vanilkového cukru

80 gramů hladké mouky

100 mililitrů mléka

20 gramů rozpuštěného másla

špetku soli

kůru z jednoho citronu

šťávu z poloviny citronu

Postup:

V první řadě si oloupeme všechna jablka, zbavíme je jádřinců a nakrájíme je na velmi tenké plátky. Vložíme je do mísy a zalijeme je šťávou z jednoho citronu a dobře promícháme. Šťáva z citronu zajistí, že jablka nezhnědnou, zatímco si budeme připravovat těsto.

Jablka nakrájejte na velmi tenké plátky. Zdroj: Shutterstock

Do jiné mísy rozklepneme vejce, přidáme k nim oba cukry a špetku soli. Vyšleháme do pěny. Přidáme kůru z jednoho citronu, rozpuštěné máslo a mléko. Dobře promícháme a nakonec do těsta prosejeme mouku společně s práškem do pečiva. Zamícháme a nyní do těsta přidáme také připravená nakrájená jablka. Všechno společně velmi důkladně promícháme, aby byly všechny kousky jablek obalené v těstě.

Nakonec všechno přelijeme do formy o průměru 18 centimetrů a dobře uhladíme. Vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečeme asi 40 až 50 minut. Použít můžete i jinou formu, myslete přitom ale na to, že čím nižší koláč bude, tím kratší bude doma pečení. Po upečení ponechejte dort ve formě do doby, dokud zcela nevychladne, a můžete podávat. Můžete jej ještě poprášit moučkovým cukrem.