Chcete si zdravě obohatit jídelníček? Vsaďte na kdysi tolik oblíbené jáhly. Jedná se o značně výživnou obilovinu, která je bez lepku, a navíc i lehce stravitelná. Postupně jáhly z české kuchyně vymizely, což je velká škoda. Přitom se dají využít do mnoha vynikajících pokrmů.



Co jsou jáhly

Ve skutečnosti se jedná o loupaná semínka prosa, tedy drobné žluté kuličky o velikosti cca 1 mm. Obsahují vysoký podíl vitaminů skupiny B, železa, zinku, vápníku, hořčíku, vlákniny a nenasycených mastných kyselin. Jáhly jsou ideální pro diabetiky a jedince s bezlepkovou dietou, s onemocněním slinivky břišní, sleziny, žaludku. Pomáhají k lepšímu trávení a správnému vylučování potravy.

close info Shutterstock.com / Ekaterina Kondratova zoom_in Jáhly jsou loupaná semínka prosa, tedy drobné žluté kuličky o velikosti cca 1 mm.

Jáhly před použitím připravte

Nejprve jáhly prohlédněte, měly by být všechny krásně žluté. Případné našedlé kusy odstraňte. Následně jáhly vložte do hrnce a spařte je 1 až 3krát horkou vodou. Předejdete tak lehce nahořklé a natrpklé chuti. Spařené jáhly bez namočení vaříme při mírné teplotě asi 20 minut, namočené zhruba 10 minut. Nakonec jáhly namočte tak na hodinu do studené vody nebo mléka.

Jak jáhly skladovat

Aby vám jáhly vydržely co nejdéle, skladujte je vždy v uzavřené dóze, a to na tmavém, suchém a chladném místě.

Sladké jáhly s ovocem

Nejprve spařte 250 g jáhel a dejte je vařit do hrnce s 1 l mléka a se špetkou soli. Jakmile jáhly zhoustnou v kaši, odstavte je z plotýnky a nechte vychladnout.

Mezitím si ušlehejte pevný sníh ze 4 vaječných bílků. Pak utřete 4 žloutky se 150 g krystalového cukru do jemného krému s pěnou a přidejte 100 g rozinek namočených v rumu, 50 g rozpuštěného másla a 1 lžičku mleté skořice. Nakonec dodejte sníh z bílků a vychladlé jáhly a veškeré ingredience řádně promíchejte.

Polovinu směsi navrstvěte do předem vymazaného a moukou vysypaného pekáčku či jiné pečicí formy, poklaďte pokrájeným ovocem dle chuti, a nakonec zalijte zbytkem těsta. Povrch náležitě uhlaďte a poklaďte plátky pokrájeného másla. V tento moment vložte do předem vyhřáté trouby na 180 °C a pečte tak 30 minut dozlatova.

close info Shutterstock zoom_in Jáhly lze připravit naslano i na sladko.

Slané jáhly s houbami

Než začnete tento recept připravovat, namočte si sušené houby do vody, a to minimálně na 2 hodiny. Pak vodu slijte a houby nechte na sítku okapat. Během houbařské sezóny můžete využít houby čerstvé.

Pak propláchněte i 300 g jáhel pod vroucí vodou a také nechte řádně okapat. Následně krátce orestujte na rozpuštěném sádle připravené houby a přidejte sůl a drcený kmín. Několik hub si lze v tuto chvíli odebrat na finální dozdobení pokrmu.

Do zbylých přidejte spařené jáhly, 2 utřené stroužky česneku a pod pokličkou zvolna duste doměkka. Průběžně dle nutnosti podlijte vodou a občas promíchejte. Pokrm na talíři odekorujte odebranými houbami a dochuťte čerstvě posekanou petrželkou.

