Jahodová bábovka je hitem internetu. Tenhle recept jen tak něco nepřekoná

Sezóna jahod je v plném proudu, a tak se rozhodně vyplatí upéct nějaký lahodný moučník, kterému jahody dodají dokonalou chuť a také šťavnatost. Bublanina je naprostou klasikou, co takhle ale upéct úchvatně vláčnou jahodovou bábovku? Máme pro vás skvělý recept.

Během léta jsou pochopitelně mnohem populárnější nepečené dezerty, které krásně osvěží a není s nimi mnoho práce. Byla by ale velká škoda omezit se jen na ně a v horkých dnech se pečených moučníků zcela vzdát. Dá se do nich totiž dokonale zakomponovat čerstvé ovoce, díky čemuž jsou pak buchty a koláče krásně šťavnaté a plné chuti. Přesvědčit se o tom můžete s famózní jahodovou bábovkou.

Bábovka je snad nejtypičtější českým moučníkem. Zdroj: Marielen Cestari Baldino/Shutterstock.com

Jak na nejlepší bábovku

Bábovka patří k těm nejklasičtějším moučníkům a doma ji čas od času připravuje snad každý. A to ať už tu mramorovou, tvarohovou, pudinkovou anebo třeba čokoládovou. Na léto se ale přece jen více hodí bábovka, která obsahuje čerstvé ovoce. A jaké jiné ovoce více vystihuje léto než právě jahody.

Aby se bábovka co nejlépe povedla, je třeba dodržovat několik málo pravidel. Samotný postup přípravy je nesmírně jednoduchý, i tak je ale možné během něj udělat několik zdánlivě malých chyb, které vedou k neuspokojivým výsledkům.

Vůbec nejčastější chybou, které se i zkušení kuchaři dopouštějí, je používání surovin, jež mají rozdílnou teplotu. Vždy dbejte na to, aby měly všechny ingredience teplotu stejnou. Máslo, mléko, vejce a případně také šlehačku vyndejte z chladničky s dostatečným předstihem, aby se stačily ohřát. V opačném případě totiž hrozí, že se v těstě budou tvořit hrudky.

V létě vsaďte na čerstvé ovoce. Bábovka je skvělá s jahodami či třeba borůvkami. Zdroj: Shutterstock

Nejdůležitější je na bábovce pochopitelně pečení. V mnohých receptech se objevuje informace, že je třeba bábovku péct při 180 stupních Celsia. Není to ale tak docela pravda. Taková teplota je totiž dost vysoká a bábovka v ní má tendenci se zvenku připalovat, zatímco uvnitř zůstává syrová. Raději troubu nastavte na 160 stupňů Celsia.

A nezapomínejte ani na řádné vymazání formy, aby šla bábovka dobře vyklopit. Nepoužívejte při tom máslo, nýbrž ztužený tuk. Ten se totiž nepřepaluje tak snadno jako právě máslo. Na vysypání pak postačí mouka, strouhaný kokos anebo třeba strouhanka.

Jahodová bábovka

Podrobný postup najdete ve videu:

Těsto na bábovku

V první řadě si smíchejte suché ingredience. Do mísy nasypte 375 gramů hladké mouky, přidejte 5 gramů soli a také 10 gramů prášku do pečiva. V jiné míse pak vyšlehejte 113 gramů másla společně se 110 gramy oleje a 300 gramy cukru do pěny. Do ní zašlehejte také 1 polévkovou lžíci citronové kůry, 1 lžičku vanilkového extraktu a 4 celá vejce. Jakmile bude těsto hladké, vmíchejte do něj připravenou suchou směs, 240 gramů podmáslí a ještě 250 gramů rozmačkaných jahod. Dalších 200 gramů jahod nakrájejte na menší kousky a obalte je v 10 gramech hladké mouky. Pak je rovněž zamíchejte do těsta. Díky tomu, že jsou kousky obalené v mouce, nebudou klesat na dno formy a krásně se udrží rovnoměrně v celé bábovce.

Těsto nalijte do předem vymazané a vysypané formy na bábovku a pečte při 160 stupních Celsia asi 60-70 minut.

Citronová poleva

Hotovou bábovku nechte zcela vychladnout a můžete podávat. Pokud ji ale chcete ještě vylepšit, polijte ji lahodnou citrónovou polevou, která se k jahodám dokonale hodí. Příprava je vskutku snadná. Jednoduše ve vodní lázni rozehřejte 160 gramů bílé čokolády, přidejte k ní 80 gramů smetany ke šlehání a 1 lžičku citrónové kůry. Pak nalijte na bábovku a vyčkejte, dokud poleva nezatuhne.