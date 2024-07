Znáte klevelu nebo tento název slyšíte prvně? Nejde o žádnou novinku, ale naopak velmi starý způsob, jak zpracovat ovoce bez nutnosti dlouhého vaření a také celé hromady přísad. Na klevelu budete totiž potřebovat jen dvě.

Vařte jednoduše a chutně! Z jahod připravte klevelu

Ptáte se, copak je to ta klevela? Jde o jahodovou omáčku, rozvářku nebo prostě ovoce s cukrem podobné zavařenině. Neobsahuje ale žádné želírovací ingredience, a proto je tato zavařenina tekoucí. Na druhou stranu nevyžaduje žádné další suroviny a ovoce i cukr má doma každý. Klevela může být ale různě ovoněná a dochucená. Jen díky trošce koření doma vyčarujete úžasnou dobrotu.

Vitana představuje prvorepublikový hruškový kompot i další zajímavé recepty, mezi nimi i domácí jablkovou klevelu.

Jahodová klevela jako od bábinky

Jak jednoduché! Klevela je ideální pro všechny, kteří nenajdou v šuplíku želírovací cukr, agar ani pektin. Bude to zavařenina řídká, ale právě proto se hodí na přelití lívanců, dortíků a třeba i zmrzliny. Kombinujte chutě, které vás baví a ozvláštní vaše vaření kořením. Nebojte se ani experimentovat, ať to má grády a hlavně si to užijte. Právě tyto jednoduché a dobré staré recepty se výborně hodí i do moderní kuchyně.

Základní recept vyžaduje kilo jahod a zhruba 270 g cukru. Někdo doporučuje jahody rozmačkat, maličko podlít vodou a zahřívat v rendlíku. Až pak přidávat po částech cukr a vařit alespoň 10 minut.

V jiných rodinách se klevela vařila tak, že se jahody rozmačkaly přímo s cukrem a směs se vařila tak dlouho, dokud se cukr zcela nerozpustil a směs mírně nezhoustla.

Důležité je plnit čisté sklenice ještě horkou klevelou, zavřít a otočit je víčkem dolů. Pak vám pochoutka vydrží dlouho i bez zavařování a také mimo lednici.

Jednoduché ovocné klevely vyšperkujte kořením

V každém případě můžete jahodovou klevelu vylepšit asi 5 lžicemi rumu. Hodí se však i další dochucovadla. Ke každém ovoci patří něco.

Se kterými kombinacemi neprohloupíte? Na klevelu i džem se hodí třeba tyto:

Klasikou jsou jablka se skořicí, ale také se nebojte hřebíčku nebo badyánu.

Také hruškám sluší hřebíček, výborné jsou ale také s kardamomem.

I ke švestkám se hodí rum a skořice, ale můžete experimentovat i s levandulí nebo meduňkou.

Pokud se vrhnete na exotiku, zkusit to můžete třeba s pomerančem v kombinaci s rozmarýnem, ale překvapivě dobře si rozumí i s tymiánem.

Jahody nemusí být jen rumové, perfektní a osvěžující je i kombinace s mátou.

K třešním a višním se sice také hodí rum, nicméně za hřích stojí i spojení s vanilkou, ale i rozmanitější chutě a vůně muškátového oříšku nebo hřebíčku.

K citronům můžete přimíchat trochu zázvoru, jemné chuti a vůni vyjde vstříc vanilka.

