Jahodová limonáda z čerstvých jahod chutná fantasticky a hotová je bleskem

Teplé letní počasí láká k pořádnému osvěžení. Nechce se vám pít obyčejnou vodu? Nevadí, zkuste jahodovou limonádu, kterou si zamilují i děti. Hotová je skoro za vteřinku a ta chuť!

Pitný režim v horkých letních dnech je nutné dodržovat ještě o něco přísněji než obvykle. Jak se ale donutit do sebe tekutiny dostat, pokud vás obyčejná voda zrovna příliš neoslovuje? Zkuste jahodovou limonádu z čerstvého ovoce! Nejen, že potěšíte své ledviny, ale doplníte důležité vitamíny a minerální látky, jimiž jsou jahůdky doslova nabité.

Zdravé mlsání

Jahody jsou symbolem léta a patří díky své lahodné chuti k nejoblíbenějšímu ovoci. Červené šťavnaté ovoce ale není jen oblíbenou dobrotou, je zdravotním pokladem. Konzumací jahod můžete zbavit střeva jedovatých látek, zatočit s trávicími obtížemi, posílit látkovou přeměnu a obranyschopnost organismu. Jahody pomáhají snižovat krevní tlak a posilují kosti, vylepšují pokožku a posilují vlasy. I proto je vhodné si jich v sezóně užít do sytosti a zařazovat je do jídelníčku co nejčastěji.

Blesková jahodová limonáda

Jak na to, se podívejte na videu:

Jahody se dají využít na všechny možné způsoby. Nejčastěji ve formě pokrmů. Zkuste ale voňavé ovoce vypít! Jednoduše z nich vyrobte limonádu, která vás skvěle osvěží. Receptů na jahodovou limonádu je nespočet, upravovat množství surovin můžete dle chuti.

Čerstvé jahody jsou velmi zdravé, limonáda je z nich fantastická. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jahodový základ

Pamatujte však, že základem jsou čerstvé jahody. Připravte si jich skoro půl kilogramu. Očistěte je, omyjte a zbavte stopek. Nechte je stranou a do hlubší pánve nasypejte 175 gramů cukru. Pokud máte skutečně krásně zralé jahody, dejte cukru klidně méně. 100 gramů bude bohatě stačit. Volit můžete bílou klasiku, nebo třeba třtinový cukr. Ani jedna varianta není zdravější, je to sice pořád ten samý cukr, ale třtinový dodá limonádě malinko jinou chuť. Cukr zalijte litrem vody a zahřívejte, dokud se zcela nerozpustí. Pak nechte roztok vychladnout.

Citrusy vše doladí

Jahody přendejte do blenderu a rozmixujte. Měly by mít konzistenci pyré. Pokud nemáte rádi drobná zrníčka (nažky) jahod, propasírujte pyré ještě přes hustší sítko. Připravte si citronovou nebo limetkovou šťávu. Na citronovou použijte dva kusy ovoce a na limetkovou alespoň tři, záleží na velikosti citrusů. Jakmile máte hotovo, smíchejte vše dohromady ve větším džbánku a nechte vychladit, limonádu servírujte s ledem a pár lístky čerstvé máty.

