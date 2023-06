Jahodová marmeláda bez chemie a cukru: Neuvěřitelně lahodná a voňavá

Marmeláda je výhra. Sfouknete s ní snídani, svačinu i sladkou večeři. A co teprve, když je to marmeláda jahodová, bez cukru a bez chemie!

Jahodová marmeláda je klasika. Je lehce nasládlá, voní létem a děti na ni nedají dopustit. Využijte tedy úrody letošních jahod a udělejte si z nich „kousek léta do skleničky“. „Já jahody nepěstuji, ale kupuji. To mi ale nezabraňuje z nich vyrábět skvělé věci. Kromě klasických jahodových dobrot typu knedlíky, bublanina nebo úžasný jahodový koktejl (kdo ho nezná z dětství!) si neodpustím udělat svou vlastní jahodovou marmeládu. Aby byla ještě pikantnější, přidávám do ní trochu rumu,“ svěřuje se čtenářka Jarka z Pardubic. A jak je vidět, není sama.

Na videu najdete recept na marmeládu bez cukru krok za krokem:

Marmeláda bez vaření

Další čtenářka, Olga z Prostějova, si jahody letos také nenechá ujít. „Je to taková naše rodinná klasika, když nemám čas, tak udělám 'marmošku' nastudeno – jenom rozmixuji 1 kilo jahod s 1,5 kilem cukru. Směs naliju do plastové mísy a v mezičase zamíchám, dokud se cukr nerozpustí. Pak přidám kyselinu citronovou, vše nadávkuju do malých skleniček a uzavřu. Hotovo!“ popisuje svou marmeládu pro lenochy, Olga, která jahodovou směs používá na palačinky, do koláčů nebo na chleba. Zároveň jedním dechem přiznává, že její specialitou jsou „marmeládoví kříženci“, jak nazývá směsi z více druhů ovoce. Její specialitou je jahodová marmeláda s třešněmi, ananasem, rebarborou nebo mátou. Výborně prý chutná i kombinace jahod a chilli.

Příprava marmelády není zase tak náročná. Zdroj: Profimedia

Jahodová lahůdka bez cukru

V poslední době se ale dostávají do popředí zájmu „odlehčené marmelády“ bez cukru. Jsou lahodné, šťavnaté, osvěžují a méně kalorické. Pokud i vy dbáte o své zdraví (a postavu), je odlehčená marmeláda ideální volbou! Připravíte si ji jednoduše: 2 kila omytých a očištěných jahod nasypte do většího hrnce. Rozmělněte je šťouchadlem na brambory a 3 minuty povařte. Poté do směsi přidejte 15 g agaru (jde o želírovací látku, která se vyrábí z mořských řas), koupíte ji například v bioobchodech. Aby se želírovací látka dobře rozmělnila, povařte marmeládu ještě dalších pět minut.

Sladká nebo sladší?

Během doby, kdy vám marmeláda bublá na plotně, můžete ji libovolně dochutit. Jahody jsou sladké samy o sobě, ale pokud máte mlsný jazýček, můžete do jahodové marmelády přidat zrnka vanilkového lusku, který směs osladí a provoní. Pro výraznější sladkou chuť můžete použít datlový sirup. Tohle přírodní sladidlo nezatíží váš glykemický index tolik jako klasický cukr. Navíc má spoustu vitaminů, minerálů a podporuje trávení. Hotovou marmeládu nadávkujte do menších zavařovacích sklenic a pečlivě zavíčkujte. Nádoby obraťte dnem vzhůru a nechte vychladnout. Výsledek bude stát za to!

I marmeláda bez cukru je velmi chutná. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.recepty.cz, www.youtube.com