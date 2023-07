Nejrychlejší jahodová mňamka do skleniček. Kdo ochutná, je ztracen!

Už jste někdy vyzkoušeli připravit moučník individuálně do sklenic? Je to jen trendy, nebo na takových zákuscích také něco je? Vyzkoušejte je a uvidíte! Jahodová dobrota do sklenic je jen ochutnávkou, která otevírá dveře celé široké škále variant a chutí. Navíc je to dezert neobyčejně jednoduchý a rychlý na přípravu.

Mňamka do sklenice Podívejte, jak krásně takový zákusek vypadá. Jistě bude i neobyčejně lahodný a stane se stálicí ve vašem repertoáru. Nature's Promise CZ sice místo jahod používá borůvky, ale určitě tušíte, že jen o volbě ovoce to není. Plejáda chutí a vůní dezertů do sklenice Čím je takový cheesecake do skleničky jiný? Zaprvé je nepečený a na jeho přípravu se nepoužívají vejce. Za druhé je tento recept jednoduše upravitelný a chuťově variabilní. Na dno patří vždy „korpus", který je v případě těchto zákusků sušenkový. Vyberte si sušenky různých chutí a vůní a váš dezert bude pokaždé jiný. Chcete-li zdravější verzi, místo sušenek použijte müsli, které jemně podrtíte s ořechy a semínky. Získáte tak skvělou svačinu nebo snídani. Dezert do skleničky nebo stylová snídaně? Záleží jen na složení. Zdroj: Profimedia Cheescakes jsou zpravidla z tvarohu nebo sýrů typu Philadelphia, ale také jejich kombinace jako v tomto receptu. Je jen na vás, jakou variantu zvolíte. Pro zjemnění je také možné přidat šlehanou smetanu, někdo raději kyselejší a řidší kombinaci s jogurtem nebo kefírem. Také volba ovoce je zcela na vás a vždy platí, že čerstvé je lepší než mražené nebo kompotované. Užijte si sezonního ovoce a kompoty nechejte na měsíce, kdy je sladkých plodů ze zahrádky nedostatek. Jahody, třešně a brzy i další zahradní a lesní ovoce jsou v našem jídelníčku vzácné, a přitom jsou tak zdravé i lahodné. Také volbou sklenice umocníte styl. Zavařovačky patří k farmě, na stopce jsou dezerty noblesní a okázalé. Zdroj: Profimedia.cz Proč je zákusek ve skle dobrý nápad? Do sklenice nebo misky se dá udělat porce skvělého zákusku raz dva. Není to ale zbytečně pracné? Jak se to vezme. Sklenice je individuální balení, které je možné uzavřít a přenést podle libosti kamkoli jinam. Moučník ve skle může putovat od kuchaře ke strávníkovi s mezizastávkami v chladničce. Sníst si ho nemusíte hned, ale také až bude chuť a příležitost. Moučníky ve skle jsou také efektní. Krásně uvidíte všechny vrstvy a zdobení, také samotnou sklenici je možné stylově ozdobit a označit. Dává vám možnost nabídnout dezert ve formě bufetu, přitom krásně ozdobený a dotažený do konce. Navíc také nemusíte vyrobit zákusek o dvanácti porcích, ale jen dvě, když přijde na to. Je to výhodné pro méně početné domácnosti i všechny ty, kteří hubnou a sladkou tečku si sice občas dají, ale riskovat spořádání všech dvanácti porcí nehodlají riskovat. 8