Nejlepší recept, jak vyrobit vynikající jahodovou zmrzlinu. Takovou nekoupíte!

Potřebujete se v parném létu zchladit? K tomu skvěle poslouží zmrzlina. Pokud je navíc domácí, máte jistotu, že je připravena jen z kvalitních surovin. Jak si vyrobit jahodovou zmrzlinu i bez zmrzlinovače?

Jahody jsou ovoce léta. Jsou bohatým zdrojem vitamínů A, B, E a minerálních látek jako je draslík, vápník, fosfor a železo. Oproti ostatnímu ovoci mají méně přírodních cukrů a obsahují až 87 % vody. Jsou tedy skvělou svačinou jak pro děti, tak i pro ty, jež si hlídají váhu.

Jahodová zmrzlina

Jahody se konzumují nejčastěji syrové. Připravit z nich ale můžete také marmeládu, koláče nebo je rozdrtit na kaši. Skvělé jsou také do zmrzliny. Tato domácí zmrzlina je krémová a má plnou jahodovou chuť. Pokud chcete dokonale hladkou konzistenci, jahody rozmixujte v mixéru. Lákají-li vás kousky jahod, můžete je pouze rozmačkat vidličkou nebo mačkadlem na brambory.

Jahodová zmrzlina – ingredience

Na výrobu této zmrzliny budete potřebovat 500 g čerstvých nebo mražených jahod, 0,75 l smetany, 180 g cukru krystal a vanilkový extrakt. Dále si připravte silikonovou nebo jinou misku vhodnou do mrazáku, kterou si můžete předem nachladit.

Jak vyrobit jahodovou zmrzlinu

Nejdříve si rozmixujte nebo rozmačkejte jahody a smíchejte je s trochou cukru. Ten pomůže ovoci uvolnit vlastní přírodní šťávy. Pokud máte mražené jahody, nechte je chvilku povolit a poté je rozmixujte. Polovinu smetany ušlehejte a druhou polovinu zamíchejte do jahod s cukrem. Přidejte trochu vanilkového extraktu a ušlehanou smetanu. Vše přelijte do namrazené misky a tu vložte cca na 6 hodin do mrazáku.

Jak jahodovou zmrzlinu uchovávat?

Pokud vám nějaká zmrzlina zbude, přikryjte misku alobalem nebo víčkem. Vydržet by měla po dobu cca 2 týdnů.