Návod na nejlepší jahodové smoothie. Nakopne vás vitamíny a nastartuje hubnutí

Ovocná a zeleninová smoothie jsou dnes velkým hitem, a to nejen při dietách. A protože se nám zrovna rozjela sezona domácích jahod, bylo by škoda je do koktejlu plného prospěšných látek nezařadit. Inspirujte se naším receptem.

Jahody jsou tradičně vnímány jako ovoce milenecké lásky, o čem svědčí i fakt, že se po nich každoročně pídíme obzvláště v mrazivém únoru okolo dne sv. Valentýna. Tehdy jsou ale k dostání jen plody z dovozu. Nyní máme k dispozici jahody přímo z plantáží či zahrádek, jejichž chuť je výraznější a jaksi více "jahodová". Právě z těchto čerstvě natrhaných plodů bývá smoothie nejlepší.

Není to ovšem jen červená barva, která jahody spojuje s láskou. Toto lahodné letní ovoce obsahuje spoustu látek, jež se podílejí na regeneraci pokožky a udržují naši pleť zdravou a krásnou. Betakaroten, riboflavin, kyselina pantothenová a notná dávka vitamínu C společně brzdí stárnutí, což se projeví jak na našem vzhledu, tak v pocitu zvýšené síly a energie. S jahodami budeme nejen zdravější, ale také přitažlivější. Kromě toho se nám bude i lépe hubnout. Ve 100 gramech jahod se totiž nachází pouhých 33 kalorií!

Sladit lze i bez cukru

Protože jahody samy o sobě obsahují hodně málo cukru, v koktejlech se obvykle něčím doslazují. Možná i vám maminka v dětských letech podávala jahody rozmačkané s moučkovým cukrem a zalité mlékem. Byl to jakýsi prototyp moderního smoothie či "milkshaku", do kterého se dnes obvykle přidává i zmrzlina nebo (v případě použití trvanlivých směsí) také chemické látky.

My si samozřejmě připravíme smoothie čistě přírodní a bez přidaného cukru. Osladíme ho banánem, který koktejlu dodá kromě příjemně sladké chuti také cenné minerální látky, a to zejména draslík a hořčík. Banán napřed oloupejte, pokrájejte na kolečka a nechte pár hodin zmrazit v mrazáku. Dužina se díky tomu po rozmixování změní na kašovitou zmrzlinu a výsledné smoothie získá hustší konzistenci.

Banán smoothie příjemně osladí. Zdroj: Shutterstock.com

Jahodové smoothie pro parné letní dny

Na jeden hrnek čerstvých jahod počítejte jeden průměrně velký zmražený banán. K tomu do mixéru či smoothie makeru přidejte půl hrnku bílého jogurtu, půl hrnku mléka (alergici a experimentátoři mohou použít mandlové) a půl hrnku kostek ledu. Rozmixujte dohladka.

Přidáním jogurtu smoothie obohatíte o prospěšné živé bakterie, které tělo potřebuje pro správnou funkci střev. Díky této živé kultuře se nám bude dobře (i rychleji) trávit a vyprazdňovat, což nás opět podpoří ve snaze shodit několik nadbytečných kilogramů.

Po ochutnání tohoto nápoje možná uznáte, že chutnější milkshake jste ještě nepili. A přitom je zcela přírodní, bez přidaných umělých látek. V horkých dnech zafunguje jako zdravá varianta zmrzliny a určitě ji ocení i vaše děti.