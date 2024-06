Máte chuť na sladkou tečku ke kávě? Můžete si doma udělat úžasné jahodové tiramisu. Máte jej za 10 minut hotové. Abyste však cítili vůni Itálie, za žádnou cenu nepoužívejte pomazánkové máslo.

Tiramisu je naprostá italská klasika, co se dezertů týče. Je vhodné na léto právě kvůli faktu, že se nepeče. Podává se studené a slouží jako naprosto úžasné sladké osvěžení například po obědě ke kávě. Jeho příprava není vůbec složitá, máte jej za 10 minut hotové.

Problém však nastává, když se jedná o náplň. Za žádnou cena do tiramisu nedávejte pomazánkové máslo, a to ze 2 důvodů. Zaprvé by vám Italové utrhli ruce a zadruhé byste zkazili jeho jemnou chuť. Podívejte se, jak udělat skutečné a vynikající jahodové tiramisu, které by si dal ke kávě každý Ital.

Video recept na jahodové tiramisu najdete na Youtube kanále Cookrate-Czech:

Zdroj: Youtube

Jak na jahodové tiramisu

Jako první si připravte 500 gramů jahod a poctivě je omyjte. Jahody očistěte a dejte je do misky. Poté k nim přidejte 60 gramů moučkového cukru, 50 mililitrů vašeho oblíbeného a nejlépe ochuceného likéru, a navrch ještě přidejte nastrouhanou kůru z citronu.

Do této směsice ingrediencí ještě vymačkejte citronovou šťávu a pomocí tyčového mixéru vše rozmixujte.

close info Profimedia zoom_in Základem každého správného tiramisu jsou cukrářské piškoty a mascarpone, nikoliv pomazánkové máslo.

Vaši rozmixovanou náplň poté dejte do hrnce a přiveďte k varu. Jakmile hmota bude vřít, přidejte lžíci kukuřičného škrobu. Takto vařte po dobu 3 minut a nepřestávejte směs míchat. Poté odstavte a nechte vše vychladnout.

Mezitím si do misky připravte 250 mililitrů smetany na šlehání a vyšlehejte ji tak, aby vám vznikla tuhá šlehačka. Připravte si druhou misku a dejte do ní 500 gramů mascarpone a jahodového jogurtu.

Následně v misce tyto ingredience utřete společně se špetkou soli a 60 gramy moučkového cukru. Obě hmoty následně spojte a nakrájejte jahody na malé kousky. Ty následně vmíchejte do mascarpone krému.

Výtečné jahodové tiramisu za 10 minut

Nyní si připravte formu, kterou následně vyložíte potravinovou fólií. Na dno nádoby si vyskládejte vrstvu z cukrářských piškotů. Na piškoty pak navrstvěte polovinu mascarpone krému a polovinu jahodové hmoty.

Poté opět udělejte vrstvu z piškotů a opět na ně naneste krém a jahodovou hmotu. Krém s hmotou nakonec z vrchu ozdobte nakrájenými jahodami a dejte vše vychladnout do lednice.

Ideálně pak vaše jahodové tiramisu vytáhněte až druhý den ke snídani, nebo jako lehký a svěží zákusek po obědě. A máte hotovo. Lehký zákusek můžete servírovat hostům ke kávě nebo jako velice chutnou a lehkou letní snídani. Dobrou chuť.

Zdroje: blog.giallozafferano.it, www.lacucinaitaliana.it