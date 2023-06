Jahodový dort Miláček zdobený jahodovou pěnou. Rozplývá se na jazyku

Dortů existuje spousta, ale na některé zkrátka nezapomenete. A právě jahodový Miláček mezi ně patří. Ochutnejte ho a zjistíte, že bez něj nedokážete žít!

Káva bez dortu? To je jako den bez slunce. A protože káva patří mezi každodenní rituály, dopřejte si k ní i něco sladkého. Pokud máte rádi jahody, tak dortík Miláček je sázkou na jistotu. Za prvé – je tak jednoduchý, že ho zvládne i naprostý začátečník. A za druhé skvěle chutná i vypadá, takže ho můžete použít jako slavnostní zákusek na rodinnou oslavu. Tak si uvažte zástěry a jdeme na to!

V tomto videu je popis receptu na Miláčka krok za krokem:

Extra vyšlehaný piškot

Nejdříve si připravíte piškotové těsto. Jak na to: V míse vyšlehejte 2 vejce a 60 g obyčejného krupicového cukru. Mísu pak položte do lázně s horkou vodou a směs šlehejte tak dlouho, než se obsah ohřeje na teplotu 30 – 35 °C. Do menší misky vložte 15 g másla a nechte ho v horké vodní lázni pozvolna rozpustit. Vraťte se zpátky k vaječné směsi a šlehejte ji do té doby, než je úplně nadýchaná. Pak do ní prosejte 60 g hladké mouky a pečlivě jí vmíchejte do těsta.

Šleháním směs získá objem a nadýchanost. Zdroj: Profimedia

Upečený základ

Vzpomínáte si na odloženou misku s máslem? Určitě se máslo už dávno rozpustilo. Smíchejte ho s trochou těsta a poté vyškrabte do piškotového základu na dort. Vyložte menší dortovou formu o rozměru 15 x 15 cm pečicím papírem. Vlijte do ní piškotové těsto a pečte na 170 °C asi 30 minut. Dortový korpus pak uvolněte z formy a nechte při pokojové teplotě řádně vychladnout.

Příprava krému a zdobení

Korpus podélně nařežte na tři díly. Jednotlivé části pokapejte cukrovou vodou, kterou jste si připravili z 40 ml horké vody a 20 g cukru. Tahle směs vám zaručí, že piškotové těsto nevyschne a nebude v krku drhnout jako struhadlo. Pak jeden díl korpusu potřete trochou krému, který jste si vyšlehali z 200 g tučné smetany, 1 bílého jogurtu a 60 g cukru. Na smetanový základ položte plátky jahod, překryjte je další vrstvou krému a nakonec zafixujte dalším „piškotovým dílem“. Stejnou „sendvičovou metodu“ opakujte do té doby, než je dort hotový.

Na zdobení dortu můžete použít i jiné drobné ovoce. Zdroj: Profimedia

Přivítejte svého Miláčka!

Korpus potřete zbytky smetanového krému a uložte ho do chladničky. Zbytky smetanového krému smíchejte s jahodovým práškem, který seženete ve zdravé výživě. Jde víceméně o rozdrcené lyofilizované (mrazem sušené) jahody. Díky nim krém získá růžovou barvu a jahodovou chuť. Krém nadávkujte do cukrářského sáčku a ozdobte jím povrch dortu. Nakonec přidejte jahody a máte hotovo!

Věřte, že každý kousek Miláčka vám zvedne náladu. Recept na Miláčka je psaný v „ochutnávkové“ verzi, vy si ho ale můžete připravit v dvoj či trojnásobném množství. Záleží na počtu mlsalů. Dobrou chuť!

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.youtube.com