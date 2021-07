Jahodový džem: Správný postup, aby byl plný chuti a nezplesnivěl

Sezóna jahod je v plném proudu a mnoho z nás už neví, co s nimi. Vyzkoušejte tedy přípravu jahodového džemu, který v zimě jistě oceníte na palačinkách. Dbejte však doporučených postupů, aby vám nezplesnivěl a vy jste pak celý svůj výtvor nemuseli vyhodit do koše.

Jak připravit jahodový džem, aby byl akorát sladký a měl tu správnou konzistenci? Také je nutné dodržovat přesné hygienické postupy, aby dlouho vydržel. Pojďte si spolu s námi připravit takový jahodový džem, na kterém si pochutnají děti i dospělí.

Nejprve se pojďme podívat na to, jaký je rozdíl mezi džemem a marmeládou. Marmeláda je vyrobena výhradně z citrusových plodů a největší oblibě se těší ve Velké Británii. Zato džem může být z jakéhokoliv ovoce. Obsah ovoce v marmeládě musí být nejméně 20 % a u džemu je to až 35 %.

Vybírejte zdravé a zralé plody

Pojďme si připravit ingredience na jahodový džem. Ideální je vybírat hlavně zralé a zdravé plody, které je nutné pečlivě omýt a očistit. Nejprve odstraňte stonky a lístky. Dále nezapomeňte na pektin, který je nutný pro správnou konzistenci džemu. Ten můžete koupit samostatně nebo ho doplnit díky jinému ovoci, jako je rybíz nebo třeba jablka. Tyto ingredience smíchejte s cukrem nebo s přípravky pro želírování. Také lze přidat koření. Ideální je vanilka. Sklenice vyvařte, nechte vyschnout a jste připraveni.

Pokud nechcete používat cukr, vyzkoušejte džem bez cukru nebo ho nahraďte medem či agávovým sirupem. Med do džemu však vždy přidejte až po zchladnutí, jinak byste přišli o cenné látky, které med obsahuje.

Džem musí obsahovat nejméně 35% ovoce.

Domácí jahodový džem

Suroviny:

0.5 kg cukr krupice

1 kg čerstvé jahody

1 lžička kyselina citronová

1 balíček gelfixu

Postup:

Očištěné a odšťopkované jahody dáme do hrnce. Větší jahody nakrájíme na menší kousky. Necháme za stálého míchání provařit, až jich tak 1/3 pustí šťávu. Dále použijeme Gelfix 2:1. Odměříme si množství cukru potřebného do džemu. Z něj odebereme do misky 2 lžíce a smícháme je s Gelfixem.

Směs cukru a Gelfixu vsypeme do hrnce a opět během míchání důkladně nejméně 1 minutu povaříme. Pak dosypeme zbývající cukr a přivedeme k varu. Za stálého míchání necháme džem probublávat minimálně 5 minut. Průběžně odebíráme dlouhou lžící opatrně jen z povrchu vytvořenou pěnu.



Zkoušku, zda nám džem ztuhne, provádíme tak, že na talířek kápneme pár kapek (asi 1 lžičku) horké šťávy a necháme vychladnout. Pokud je džem správné konzistence, utvoří se tuhá kapka. Pokud je džem málo tuhý, přidáme rovnou lžičku kyseliny citronové. Ta nám ostatně také zlepší (zvýrazní) chuť ovoce. Já proto přidávám vždy 0,5 lžičky citronové kyseliny.

Potom hrnec odstavíme z tepla, aby se jahodový džem nepřipaloval. Jahodový džem plníme ještě horký do připravených skleniček. Mně se osvědčily skleničky od přesnídávky nebo malé tatarky. Neplníme zcela po okraj, jen k závitu. Ihned pevně zavřeme a otočíme na víčko, pokládáme nejlépe na dřevěné prkénko. Tak za 10 minut je otočíme zpět a necháme vychladnout. Na studené skleničky můžeme nalepit nálepky.

