Jahodový koláč podle Laďky Něrgešové. Jednoduchý, a přitom fantastický

Ovocné koláče z kynutého těsta neodmyslitelně patří k létu. Spousta lidí ale jejich pečení přenechává svým babičkám anebo maminkám, protože jim jejich příprava připadá dost složitá. Podle receptu moderátorky Laďky Něrgešové ale zvládne upéct dokonalý ovocný koláč naprosto každý. A bude chutnat božsky.

Zdroje: YouTube.com, noli.cz

Právě nastává ten nejideálnější čas na pečení nejrůznější ovocných moučníků. Nejvíce populární je pravděpodobně klasická bublanina z litého těsta, která je rychle hotová a navíc je nesmírně jednoduchá na přípravu. Velmi oblíbené jsou ale i koláče z těsta kynutého, i když je pravdou, že se do nich kvůli nejrůznějším obavám z přípravy celá řada lidí nechce pouštět. S tím správným receptem ale z pečení kynutých koláčů nemusí mít nikdo vůbec strach.

Ovocné koláče s drobenkou jsou každoročně hitem léta. Zdroj: Profimedia

Koláč podle Laďky Něrgešové

Moderátorka Laďka Něrgešová je v posledních letech velmi aktivní na sociálních sítích, kam narozdíl od jiných známých osobností málokdy ukládá střípky ze svého osobního života a spíše sdílí nejrůznější recepty a tipy a triky do domácnosti.

Velké ovace sklidila hlavně se svým jahodovým kynutým koláčem, který je tak jednoduchý na přípravu, že si jej ihned celá spousta lidí zamilovala. A recept si poctivě uložila do své domácí kuchařky.

Přípravu kynutého těsta vám usnadní instantní droždí. Zdroj: shutterstock

Kynutý jahodový koláč

Podrobný postup najdete ve videu:

Z uvedeného množství připravíte 2 velké koláče. Do velké mísy nalijte 250 mililitrů vlažného mléka a rozmíchejte v něm 1 sáček instantního droždí. Pak přidejte 500 gramů polohrubé mouky, 2 žloutky, 60 gramů rozpuštěného másla, 1 polévkovou lžíci cukru a 1 čajovou lžičku soli. Všechno společně vypracujte v pevné těsto. To pak v míse přikryjte kuchyňskou utěrkou a nechte jej na teplém místě 1 hodinu kynout.

Mezitím, co bude těsto kynout, si můžete připravit tvarohovou náplň, která poslouží jako základ pod jahody. Případně pochopitelně i pod jiné ovoce. Koláč bude skvěle chutnat i například se švestkami, borůvkami anebo třeba rybízem. Rozmíchejte 2 polévkové lžíce plnotučného tvarohu s 1 lžicí moučkového cukru, 1/2 sáčku vanilkového pudinkového prášku a 1 sáčkem vanilkového cukru. Náplň prozatím uložte do chladničky.

Drobenka dodá koláči křupavost a zároveň zmírní případnou kyselost ovoce. Zdroj: Shutterstock

Základní drobenka

A co by to bylo za koláč bez drobenky. Na ni nakrájejte 50 gramů opravdu ztuhlého másla, přidejte k němu 100 gramů hrubé mouky a 50 gramů cukru. Rukama všechno propracujte tak, aby vznikly hrudky. Drobenku pak taktéž uložte do chladničky.

Vykynuté těsto rozdělte na 2 stejné díly a každý z nich vyválejte do tvaru koláče. Okraje těsta potřete vaječnými bílky a doprostřed natřete připravenou tvarohovou náplň. Na ni rovnoměrně vyskládejte jahody, zasypte je drobenkou a dejte koláč péct do trouby vyhřáté na 170 stupňů Celsia na 20 minut. Hotový koláč nechte zcela vychladnout a můžete podávat.