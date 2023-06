Zapomenutý recept na jahodový sirup. Tenhle poctivý dělaly naše babičky

Zbylo vám ještě pár jahod a lámete si hlavu, jak je zpracovat na horší časy? Zkuste metodu našich babiček a vyrobte si z lahodného ovoce skvělý sirup. Chuť bude úplně jiná, než mají kupované sirupy. Může za to poctivá metoda výroby, jakou používaly právě naše babičky.

Sirupy jsou skvělá věc. Nejenže využijete darů přírody, ale zpracujete zbylé ovoce. V podzimních a zimních měsících se vám vaše píle rozhodně vyplatí. Připravte si sirup plný vitaminu C, který přijde vhod jako základ osvěžujícího nápoje nebo lahodného horkého čaje, když se zase paní zima bude hlásit o slovo. Postup je jednoduchý.

Pěkně postaru

Tradiční věci jsou synonymem poctivosti a kvality. I tento postup výroby sirupu vám zaručí lahůdku, jakou rozhodně v obchodech neseženete. Máte-li jahod nazbyt, pusťte se do výroby.

Na videu najdete podrobný návod:

Potřebovat budete jen velikou zavařovací sklenici, dva až tři kilogramy ovoce a kilo a půl cukru. Ideální je hnědý třtinový, dodá sirupu pikantnější chuť, ovšem ani bílým cukrem nic nepokazíte.

Krájet, nebo rozmačkat?

Jahody si omyjte a zbavte je slupek. Perfektně čistá by měla být i velká zavařovací sklenice, nejlépe sterilizovaná. Můžete zkusit metodu sterilizace v troubě. Sklenici vložte do trouby předehřáté na 100 °C zhruba na 10 minut a nechte ji tam i mírně zchladnout. Jakmile je hotovo, pusťte se do práce. Budete vrstvit jahody a cukr. Možnost postupu máte dvojí. Buď jahody rozkrájejte na plátky nebo kousky, nebo je vkládejte do sklenice celé a mírně je rozmačkejte. Jakmile máte hotovo, hrdlo přikryjte papírovou utěrkou a zagumičkujte, lahev se sirupovou směsí dejte odpočinout na čtyři dny na chladné místo.

Jahody můžete předem nakrájet, nebo trochu pomačkat, aby se narušila jejich struktura a pustily šťávu. Zdroj: Shutterstock

Šťávu svařit

Jahody za tu dobu krásně díky cukru pustí šťávu. Ovoce sceďte a snažte se z nich vymačkat veškerou blahodárnou tekutinu. Tekutinu zachyťte do hrnce a jahody schovejte na později. Šťávu zahřívejte na mírném plameni. Neměla by se vařit, ale měla by být dostatečně horká, aby se v ní rozpustily zbytky cukru. Když teplota tekutiny dosáhne 85 °C, stáhněte z ohně, vsypejte 15 gramů kyseliny citronové a dobře promíchejte. Nachystejte si perfektně čisté sklenice a ještě horký sirup do nich přelijte.

Sirup je tak lahodný, že vám možná nevydrží ani do podzimu. Zdroj: Shutterstock

Cílová rovinka - pasterizace



Sirup je nutné ještě pasterizovat. Naplněné sklenice vložte do zavařovacího hrnce, zalejte je vodou tak, aby sahala asi centimetr pod hladinu sirupu, do jedné sklenice se sirupem vložte teploměr a zahřívejte na teplotu minimálně 85 stupňů Celsia, takto vařte alespoň minutu. Poté opatrně sklenice z lázně vyndejte a rychle zavíčkujte.

