Nacpěte jahody do PET lahví a zasypte lžící cukru. Vydrží tak měsíce

Vyrostlo vám na zahrádce nespočet jahod, které nestačíte jíst, anebo chodíte na jejich samosběr? Máme pro vás geniální trik, díky kterému vám jahody vydrží po celý rok! Stačí je pouze správně naložit a poté si je můžete dopřát klidně až v zimním období.

Jahody mnohdy vydrží pouze pár dní, než je můžete vyhodit rovnou do koše nebo na kompost. Existuje však několik způsobů, jak je můžete uchovávat krásně čerstvé i několik měsíců. Dodržením základních kroků si tak můžete vytvořit jahodové zásoby na celý rok. Jak na to?

Jahody v PET lahvi

Podívejte se na video recept, podle kterého můžete jahody uchovávat v PET lahvi dvěma různými způsoby:

Jahody můžete skladovat v podobě kompotu, džusu, džemu nebo i sirupu. U těchto tipů však nezůstanou jahody čerstvé, a proto pro vás máme ještě jeden způsob, a to skladování jahod v PET lahvi. Základním konzervantem všech způsobů skladování je cukr, který dokáže jahodám uchovat jejich nádhernou vůni. Připravte si proto jahody a cukr, se kterými se můžete pustit do práce!

Pečlivá kontrola plodů

Předtím, než se pustíte do jakéhokoliv skladování jahod, je velmi důležité, abyste všechny plody pečlivě překontrolovali. Odstraňte všechny stopky, lístky a také pomačkané, starší či dokonce plesnivé jahody. Pouhá jedna jahoda může stát za zkažením celé várky, a to by byla velká škoda.

Na skladování použijte pouze jahody maximálně čerstvé. Zdroj: shutterstock.com

Příprava jahod na skladování

Očištěné a překontrolované jahody vložte do mísy a zalijte studenou vodou. Takto je tam nechte odpočívat 10 minut, a poté je opláchněte pod tekoucí vodou. Pokud máte připravenou PET lahev s menším hrdlem, nakrájejte větší jahody na kousky. Následně střídejte v misce vrstvu jahod s vrstvou cukru v poměru 1:1. Po 3 hodinách odpočinku by měly jahody pustit šťávu a cukr by se měl začít rozpouštět. To bude pro vás znamení, že už jsou jahody připravené na další krok.

Uchování v PET lahvi

Připravte si sterilovanou a suchou PET lahev, ve které budete chtít jahody uchovávat. Do lahve nasypte připravené jahody a na závěr je posypte jednou lžící krystalového cukru. Pak už jen stačí uzavřít víčkem a vložit do chladu. Čerstvé jahody s cukrem můžete takto skladovat klidně i rok!

Cukr uchová vůni jahod, které ale ztratí své vitaminy. Zdroj: Jennifer Tepp / Shutterstock

Využití jahod kdykoliv

Chlazené jahody s cukrem můžete zpracovat hned na několik způsobů. Jelikož jsou zároveň i oslazené, hodí se do různých moučníků od koláčů, přes jahodové knedlíky, až po zmrzlinu. Výborné jsou také na výrobu jahodového smoothie, které opravdu nemá chybu!

