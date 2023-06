3x naložené jahody: Zkuste je do cukru, rumu nebo medu. Hotové bleskem a famózní

Uchovejte si jahody na více způsobů. Chutnají pokaždé trošku jinak a lze je tedy využít i do různorodých pokrmů. Zkuste je třeba v cukru, rumu nebo medu.

Nakládání ovoce patří mezi jedny z nejstarších druhů konzervace. Ať už je naložíte do čehokoliv, jahody můžete konzumovat jen tak, třeba jako kompotovou přílohu, anebo z nich můžete vyrobit svěží letní nápoj, ale i teplý čaj. Hodí se do pečených sladkostí, ovocných pohárů, plněných knedlíků a k palačinkám či lívancům. Využití je opravdu pestré.

Nakládejte jen zdravé jahody

Jahody před použitím vždy přeberte a použijte jen kvalitní a neporušené kusy. Měly by být dostatečně vyzrálé, ale ne přezrálé. Následně je pečlivě omyjte, nejlépe v solném roztoku, zahubíte tak možné škodlivé bakterie, hmyz a případné červy. Pak zbavte jahody stopek a velké kusy rozkrojte.

Jahody naložené v cukru

Očištěné a připravené jahody dávejte postupně do mísy a prosypávejte je cukrem v poměru 1:1. Zhruba jednu desetinu cukru si nechte na později. Pak nechte jahody odstát v cukru tak tři až čtyři hodiny a občas je promíchejte.

Následně ovoce i s puštěnou šťávou vložte do sterilizovaných sklenic, a to až skoro po horní okraj. Nechte od hrdla tak 1 cm volného místa. Veškeré jahody by měly být ponořené. Každou sklenici na závěr zasypte zbylým cukrem a napevno zavíčkujte, aby nedocházelo k průniku vzduchu. Skladujte v chladnu, nejlépe v lednici. Trvanlivost je určitě jeden rok.

Jahody naložené v rumu

Smíchejte si 500 g cukru krupice s 1 vanilovým cukrem a připravené jahody postupně vrstvěte do sklenic a prosypávejte cukrem. Každou vrstvu také zalijte kvalitním rumem, na tuto dávku ho buďte potřebovat zhruba 500 ml. Opět si dejte záležet, aby byla každá jahoda potopená.

Následně každou sklenici uzavřete šroubovacím víčkem a uložte jahody zhruba na 2 měsíce do chladnějšího prostředí. V tomto případě je vhodný třeba studený sklep. Pravidelně sklenice kontrolujte a při této příležitosti je vždy otočte dnem vzhůru. Rychleji se tak rozpustí cukr, který se usazuje právě ve spodní vrstvě.

Tip: Používejte raději rum s vyšším procentem alkoholu, protože dodá jahodám jemnější aroma.

Jahody naložené v medu

Nejprve svařte 500 g cukru s trochou vody tzv. na nit. Můžete přisypat i trochu kyseliny citronové, ale není to nutné. Přidejte 1 l kvalitního medu a řádně směs na mírném stupni za stálého míchání ještě chvíli prohřejte.

Očištěné jahody vložte do naprosto čistých sklenic, zalijte je připraveným medovým roztokem a zavíčkujte. Jahody v medu skladujte opět jako v předchozích případech na tmavém a chladném místě. Počítejte s tím, že nejsou určené k dlouhodobému skladování a vydrží tak 2 měsíce.

