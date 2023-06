Jahody ve vlastní šťávě zavařené v troubě: Bez cukru, ale chutnají božsky

Děláte doma jahody ve vlastní šťávě? Máte vychytaný způsob, jak je připravit bez cukru? Jahody jsou delikátní, a aby jim zůstala barva i tvar, musí se to umět.

Zdroje: www.bylinkovo.cz, www.youtube.com

Kompoty buď milujete nebo nenávidíte

Kompoty jsou jen jedním ze způsobů, jak sladké ovoce zpracovat. Oproti džemům a povidlům, sušení či zpracování v jídlech, se kompoty těší oblibě jen u některých. Platí to především u jahod, které sice kompotu propůjčí vynikající chuť, ale samy o sobě ztrácí velmi na kvalitě. Přesto se pro takové jahody najde spousta využití a dokonce jsou stále nutričně významné.

Zavařování jahod ve vlastní šťávě

Zavařování jahod ve vlastí šťávě je tedy disciplínou, která je dobře známá jen v některých rodinách, kde jsou kompotované jahody oblíbené. Chcete-li proniknout do tajů kompotování, podívejte se, jaké dva způsoby vám nabízí. Jde to i bez cukru

V tomto příspěvku se můžete podívat, jak připravuje zkušená kuchařka jahody ve vlastní šťávě dvěma způsoby. Přehledně, jasně a slovensky vám popíše oba recepty autorka z kanálu Recepty CVR – Centrum Vzdelávania Rodiny.

K čemu se zavařené jahody hodí?

Jahody jsou nesmírně oblíbené ovoce, které je samo sebou také velmi zdravé. Jahody ve vlastní šťávě jsou nejen oblíbenou pochoutkou, ale můžete z nich udělat vynikající ovocnou omáčku na dezerty, ideální jsou také na přípravu zmrzlin nebo do nápojů, kterým propůjčí úžasnou chuť. Jde o chuťově výjimečný produkt, který si můžete jednoduše připravit sami a z něj později spoustu různých dobrot.

Jahody jsou vynikající čerstvé, ale i zpracované stojí za hřích. Zdroj: Shutterstock

I když se má za to, že zpracováním ztrácejí jahody na kvalitě, není to tak docela pravda. Také džemy, sirupy či kompoty z jahod jsou stále nutričně zajímavé a obsahují celou řadu skvělých látek, mezi které patří především antioxidanty, vitamin C a vláknina. Dobré je vědět, že význam těchto látek mnohem víc snižuje obsah přidaného cukru, proto je výhodnější naučit se jahody i jiné ovoce upravovat bez něj.