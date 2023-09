Šípky: Jak je zbavit nepříjemných chloupků uvnitř bez námahy? Podívejte

Příroda je mocná čarodějka a poskytuje opravdu velkorysou náruč plodů, které mají blahodárné účinky na lidský organismus. Šípky patří mezi ně. O jejich léčivých účincích už jistě slyšel každý. Jak šípky co nejlépe a hlavně co nejjednodušeji zpracovat a zbavit se chloupků uvnitř léčivých plodů? Poradíme vám.

Nelze je přehlédnout a těžko si ohnivě červené bobulky spletete s něčím jiným. Šípky rostou hojně volně v přírodě a byla by škoda štědrou nadílku nevyužít. Zvlášť, když mají tolik blahodárných účinků. Jsou jedním z přírodních léků, které nejvíce posilují imunitu. Nasbírejte si proto ohnivé poklady na stráních a nechte se jimi hýčkat.

Blahodárných účinků mají šípky skutečně mnoho a Začít můžete třeba posilujícím čajem. Jak jej správně připravit, se podívejte ve videu na YouTube, na kanálu DIY by KreativníTechniky:

Šípky jsou opravdu bohaté na vitamin C, dokáží posilovat imunitu a odrážet působení virů a bakterií. Čaj navíc nemá žádné vedlejší účinky, takže si jej můžete dopřávat opakovaně, jak dlouho chcete. Díky obsahu rutinu ovlivňuje zdraví cév a vápník zase působí skvěle na kosti a zuby.

Paradontóza bez šance

Kombinace látek v malých šípkových pokladech je natolik geniální, že jen těžko najdete v přírodě účinnější lék proti paradontóze, než je právě šípek. Vitamin B1 zase podporuje nervovou činnost a soustředění. A to není zdaleka vše. Konzumace šípků velmi příznivě ovlivňuje ledviny, pomáhají předcházet infekci žlučníku a díky malým plodům je i zažívání jako v bavlnce. Odstraňují projevy nadýmání a celkově zklidňují trávicí trakt.

Šípky jsou skvělým zdrojem vitamínů a minerálů. Zdroj: Shutterstock

Ledviny v kondici

Určitě jste slyšeli, že na ledviny je velmi dobrá kopřiva. V šípcích má ale velkého konkurenta. Šípkový čaj a produkty ze šípků působí na ledviny velmi blahodárně. Nejen, že posilují zdravé ledviny, ale umí pomoci i v případě nejrůznějších potíží. Šípky mají močopudný účinek, působí proti ledvinovému písku i ledvinovým kamenům.

Šípky jsou skvěle variabilní, udělejte si z nich čaj, omáčku, džem nebo sirup. Zdroj: jarrad / Shutterstock.com

Jak na ně?

Šípky můžete zpracovat nejrůznějšími způsoby. Vždy je ale dobré je zahřívat na krátkou dobu, protože vitamin C se s vysokými teplotami ničí a vy chcete naopak co nejvíce léčivých látek v plodech zachovat. Nejčastějším oříškem při zpracování šípků je také zbavení se malých otravných chloupků, jichž je uvnitř bobulek plno. Nejúčinnější je vždy šípky propasírovat přes co nejjemnější sítko nebo plátýnko.

V případě, že si připravujete čaj, mohly by vás chloupky v krku dráždit. Připravte si čaj tedy podle návodu, ovšem než jej začnete pít, připravte si čisté plátýnko a jednoduše přes něj životadárnou tekutinu přeceďte. V případě přípravy omáček, marmelád a džemů zase šípky pasírujte přes co nejjemnější cedník.

Zdroje: prima-receptar.cz, superfoody.cz