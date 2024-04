Patříte mezi milovníky těstovin? Připravte si na ně domácí těsto, jak ho dělají Italové!

Není nad lahodný talíř těstovin, ať už s bohatou rajčatovou omáčkou, krémovým pestem nebo jednoduchou olivovou olejovou zálivkou. Ovšem nic se nevyrovná těstovinám, které si do pokrmu připravíte vlastnoručně doma. Obzvlášť, pokud budete postupovat jako zkušení Italové.

Jak vyrobit dokonalé těsto na těstoviny? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Jamie Oliver:

Zdroj: Youtube

Domácí těstoviny

Vyměňte koupené sušené těstoviny za čerstvé a doma vyrobené. Jsou nejen mnohem jemnější, ale i krásně voní a mají mnohem výraznější chuť. Jsou tak vynikající, že se dají jíst i samotné! A jejich příprava je tak jednoduchá, že se jí nemusí obávat ani žádný začátečník v kuchyni.

Italské těsto

Tajemství dokonalého výsledku tkví ve výběru kvalitních surovin a v řádném hnětení těsta. Nejprve smíchejte 150 g hladké mouky, používejte pouze s označením 00, a 50 g krupice z tvrdé pšenice (semolina). K moučné směsi přidejte 2 celá syrová vejce, která by měla mít pokojovou teplotu.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Těsto je třeba důkladně zpracovat.

Směs nejprve promíchejte, aby se veškeré ingredience řádně propojily. Následně těsto důkladně prohněťte rukama. Pokud je náhodou husté, stačí si namočit ruce do vody, a ještě jednou propracovat. K přípravě můžete samozřejmě využít i kuchyňský robot. Těsto lze připravit i bez vajec, stačí je jednoduše nahradit vodou.

Dejte těstu odpočinek

Poté těsto zabalte do potravinové fólie a nechte ho před použitím minimálně ½ hodiny odpočívat. Uložte ho na místo, kde je stálá teplota.

Výroba těstovin

Následně těsto rozválejte na předem pomoučněném válu na plát a tvořte těstoviny dle požadovaného tvaru. Můžete použít i strojek na těstoviny. Těsto by se vám v průběhu práce nemělo nikdy vysušit, protože by se trhalo. Po celou dobu by mělo zůstat krásně elastické.

close info KarepaStock / Shutterstock zoom_in Následně těsto rozválejte na předem pomoučněném válu na plát a tvořte těstoviny dle požadovaného tvaru. Můžete použít i strojek na těstoviny.

Těsto lze připravit do zásoby

Těsto lze také uchovávat v lednici, a to po dobu 1 týdne. Italové ho navíc pro lepší kvalitu vkládají do tmavého papírového sáčku. Jistě se vám hodí k přípravě rychlé a chutné večeře. Stejně tak lze dát do lednice i vytvarované těstoviny, je však potřeba je důkladně pomoučnit, aby se neslepily.

Doporučuje se je uvařit do 2 dní. Pokud si chcete těstoviny uchovat na delší dobu, můžete je dát do mrazáku. Nejprve je však umístěte podle druhu do samostatných krabiček nebo sáčků.

