Masové kuličky patří mezi oblíbené pokrmy mnoha kuchyní po celém světě. Různými kombinacemi ingrediencí si je totiž můžete připravit opravdu na spoustu způsobů. Jak ale docílit toho, aby se nerozpadaly a měly tu správnou konzistenci? Vyzkoušejte osvědčené triky, které perfektně fungují!

Masové kuličky jsou vynikající volbou pro rodinné obědy i slavnostní večeře, jelikož je mají v oblibě jak děti, tak i dospělí. Jejich příprava není nijak složitá, ovšem jejich dokonale kulatý tvar může někomu dělat problém. Vyzkoušejte je uvařit podle následujícího postupu a vězte, že jste lepší a hezčí masové kuličky ještě nejedli!

Připravte si doma masové kuličky, jako je dělají v Ikee, podle jednoduchého video receptu na YouTube, na kanálu Starej Fotr:

Univerzální masová směs

Základem každých masových kuliček je kvalitní mleté maso. Ideální je směs hovězího a vepřového masa, jelikož hovězí dodá kuličkám intenzivní chuť, zatímco vepřové zajistí šťavnatost.

Ve velké míse proto pečlivě smíchejte 400 g mixu mletého masa s 2 vejci, nakrájenou cibulí, 40 g parmazánu, 2 lžícemi olivového oleje, 100 g strouhanky a nasekaným čerstvým tymiánem. Pro krásně jemnou směs můžete použít i kuchyňský mixér.

Jednoduché tvarování kuliček

Jakmile máte masovou směs hotovou, navlhčete si ruce vodou a pusťte se do samotného tvarování kuliček. Snažte se, aby všechny masové kuličky byly stejné, a to o velikosti pingpongového míčku. Každou kuličku také jemně stlačte, aby si držela tvar, ale zase ne moc, aby v ní zůstal ještě nějaký vzduch. A co je to kouzlo krásných kuliček při podávání?

Odpočinek vše spojí

Před samotným vařením nechte kuličky alespoň 30 minut odpočívat v lednici. Díky tomu se zpevní, načež pak během vaření udrží svůj tvar. Během odpočinku se také všechny chutě dokonale propojí a kuličky tak získají zcela nový rozměr. To ale není zdaleka všechno, co pomůže udržet jejich krásný tvar!

Tajemství v předsmažení

Před samotným dušením v omáčce je dobré kuličky rovněž krátce opéct. Rozpalte proto pánev s trochou rostlinného oleje a kuličky rychle opečte ze všech stran po dobu asi 1-2 minut.

Maso se tak stihne zatáhnout, zpevní se tvar a vytvoří se na nich jemná kůrčička. Po opečení je poté přendejte do omáčky, kterou nechte vařit na mírném ohni. Můžete je ovšem péct i samotné v troubě při teplotě 200 °C kolem 15-20 minut.

Kuličky nejen do omáčky

Masové kuličky lze podávat různými způsoby. Skvěle se hodí do rajčatové omáčky, kterou můžete podávat se špagetami nebo tagliatelle. Další možností jsou pečené brambory, které dokonale doplní chuť masových kuliček. Pro lehčí variantu můžete kuličky podávat i s čerstvým pečivem a salátem. Na jaký způsob si je tedy připravíte vy?

