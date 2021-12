S Jak dlouho před Vánoci dělat nepečené cukroví?

Nepečené vánoční cukroví se rok od roku těší čím dál tím větší oblibě. Jeho příprava je jednoduchá, oproti pečenému zabere mnohem méně času a nepotřebuje odležet. Jeho nevýhodou však je, že se díky použitým ingrediencím rádo kazí. Jak dlouho před Vánoci dělat nepečené cukroví?

Vánoční cukroví, jaké známe dnes, se objevilo během 19. století. Dovolit si ho však mohli pouze bohatší občané měst, jelikož mezi základní ingredience patřila mimo jiné i vzácná koření. Dále se používal také med a zázvor. Po druhé světové válce se cukroví začalo připravovat i z dalších surovin. Později se dalo koupit i v cukrárnách. Mezi nejoblíbenější druhy v Česku jsou vanilkové rohlíčky, linecké koláčky, kokosové kuličky či plněné košíčky.

Vosí hnízda patří mezi oblíbené nepečené cukroví. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Výhody nepečeného cukroví

Pokud nepatříte mezi milovníky sladkého, ale rádi byste dodržovali vánoční tradice, je pro vás nepečené cukroví ideální. Nepotřebujete si studovat složité recepty ani pořizovat vykrajovátka. Navíc se na nepečené delikatesy používá jen pár ingrediencí, jejichž množství lze lehce rozpočítat. Nemusíte se tedy bát, že cukroví budete jíst až do Velikonoc. Další jeho výhodou je, že vám jeho příprava nezabere příliš času. Nepotřebuje odležet, a tak nebude zabírat místo v lednici. Dalším důvodem, proč se letos zaměřit na nepečené cukroví, je, že do něj můžete použít zbytky potravin, které už nevyužijete. Mezi ně patří např. ztvrdlé sušenky, piškoty nebo oříšky.

Kde skladovat nepečené cukroví

Období vánočních svátků je spojené s hojností. Vaří se, peče se a jídlo se ale také musí někde uskladnit. Je tedy možné, že najednou přijdete na to, že na připravené nepečené sladkosti nemáte v ledničce místo. V tomto případě zkuste využít balkon. Dejte si však pozor, aby nemrzlo. Čokoládová poleva by zešedla. Pokud máte v lednici místo, nenechávejte cukroví volně na talíři, ale uložte ho do uzavíratelných krabiček. Díky tomu nenasákne pachy jiných potravin, jež se vedle něj vyskytují.

Pokud máte v lednici místo, nenechávejte cukroví volně na talíři, ale uložte ho do uzavíratelných krabiček. Zdroj: Viktory Panchenko/Shutterstock.com

Jak dlouho před Vánoci dělat nepečené cukroví?

Obecně se doporučuje připravovat raw a nepečené druhy cukroví těsně před Vánoci. Letos Štědrý den připadá na pátek. Bohužel díky tomu je mezi ním a posledním adventním víkendem spoustu času. Pokud se tedy bojíte, že byste nepečené cukroví snědli ještě před Vánoci nebo by se vám mohlo zkazit, raději ho připravte v období 22. a 23. prosince. Bude čerstvé a pár dní po svátcích bez problémů také vydrží.

