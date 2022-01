Jak dlouho se peče vepřové maso? Většina lidí to neví a připravuje se o chuť

Upéct správně maso je pro mnohé poměrně tvrdým oříškem. Někomu se sice podaří vykouzlit maso s úžasným křupavým povrchem, ale uvnitř je nedopečené, anebo naopak vysušené. Jiní zase dosáhnou šťavnatého vnitřku, ale zvenku masu chybí vytoužená vypečená kůžička. Jak tedy upéct vepřové maso tak, aby bylo po všech stránkách dokonalé?

Zdroje: aazdravi.cz, kucharkaprodceru.cz, womanonly.cz

Přestože se na první pohled může zdát, že upéct maso zvládne levou zadní bez jakýchkoliv problémů i naprosto nezkušený kuchař, rozhodně tomu tak není. Spousta lidí má mylnou představu o tom, že stačí maso jen omýt, okořenit a vložit na několik desítek minut do trouby. Takovýmto způsobem se sice maso upeče, ale zdaleka nebude tak chutné, voňavé, šťavnaté a zvenku zároveň křupavé. Až se příště rozhodnete nadělit své rodině k nedělnímu obědu vepřovou pečínku, zkuste vsadit na pár osvědčených rad.

Vepřová pečínka je oblíbeným pokrmem, který ale jen málokdo umí správně připravit. Zdroj: Shutterstock

Základem je správný výběr masa

Prakticky všechny části vepře lze upéct, nejvíce se však na přípravu v troubě hodí, jak už její název napovídá, vepřová pečeně. Jde o poměrně libový kousek masa, který není nijak prorostlý a tuk jej obaluje jen zvenčí. V obchodě můžete zakoupit pečeni s kostí nebo bez kosti. Té s kostí se říká kotleta, vykoštěné zase karé. Práci si značně usnadníte, když se rozhodnete právě pro nákup karé. Když si ale donesete domů kousek s kostmi, můžete je odřezat a následně je použít do nejrůznějších vývarů a omáček.

Vůbec nejlepší je zakoupení pečeně, která je bohatě pokrytá tukem. Tuk je totiž nositelem chuti, a tak čím více tuku se na pečeni nachází, tím chutnější a šťavnatější po upečení maso bude.

Maso je třeba před pečením svázat. Zdroj: Shutterstock

Příprava masa na pečení

Poté, co si donesete maso domů, jej omyjte a osušte papírovou utěrkou. Pokud jste zakoupili kotletu, zbavte maso ještě kostí. Tukovou vrstvu nařežte po celé ploše ostrým nožem do kříže a maso dobře osolte. Snažte se přitom sůl dostat do nejhlouběji do zářezů. Kromě soli můžete použít také pepř, kmín či prolisovaný česnek. Jakmile maso dostatečně okořeníte, můžete se pustit do jeho vázání.

Vázání masa je krokem, který mnozí velmi často opomíjejí a neustále se diví, že jejich maso není rovnoměrně propečeno. Svázání masa je dost možná nejdůležitější částí přípravy masa k pečení. Postačí k němu kuchyňský provázek a špetka zručnosti. Maso se s pomocí provázku pevně sváže a pak putuje na pánev.

Vepřovou pečeni pečte při 120 °C. Zdroj: Hans Geel / Shutterstock.com

Jak dlouho péct vepřové maso

Svázané maso potřete trochou oleje a ze všech stran jej nechte zatáhnout na velmi rozpálené pánvi. Díky tomu se maso zacelí, uchová si svou šťavnatost a nebude se v průběhu pečení zbytečně vysušovat.

Aby se maso skutečně dobře peklo, je důležité, aby nepřicházelo do styku s vodou ani vlastní šťávou. Proto se na jeho pečení nejvíce hodí pekáček s mřížkou. Pokud jím ale nedisponujete, není třeba zoufat. Dobrou podložku pod maso si rychle vytvoříte z několika nakrájených cibulí a česneku. Nakrájenou zeleninu zkrátka položte do středu pekáčku a na ni pak položte připravenou pečeni.

Vepřové maso pečte v troubě vyhřáté na 120 °C.. Někomu se tato teplota může zdát nízká, ale není třeba se bát. Maso bude po upečení krásně šťavnaté. Doba pečení se odvíjí od velikosti masa. Počítejte s tím, že maso o hmotnosti 800 g se bude péct přibližně jednu hodinu. Z upečené zeleniny a výpeku pak můžete ještě připravit k masu lahodnou šťávu. Upečené vepřové maso podávejte s vařeným bramborem, zeleninovým salátem anebo třeba karlovarským knedlíkem.