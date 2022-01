Víte, jak dlouho vařit brambory? Většina lidí to netuší a připravuje se o chuť

Brambory jsou v kuchyni nepostradatelnou surovinou. Připravit je lze na mnoho způsobů a skvěle poslouží nejen jako bezva příloha, ale také k tvorbě mnoha pokrmů. Jako bonus obsahují velké množství živin, vitamínů a minerálů. Každý způsob přípravy však vyžaduje jiný postup při vaření. Inspirujte se!

Není brambora jako brambora

Na současném trhu se prodává několik typů klasických brambor. Ty se od sebe neodlišují pouze barvou (červené, žluté), ale samozřejmě také složením a množstvím obsažených škrobů. Platí jedno základní pravidlo, kterého se držte! Čím více škrobů v určitém druhu brambor je, tím kratší dobu se brambory vaří. Čím více škrobů, tím jsou brambory ve výsledku sušší a mají tendenci se svým způsobem jakoby rozpadat.

Vařte podle typu brambor

Brambory s vyšším obsahem škrobů používejte pro přípravu bramborové kaše, těsta či třeba hranolek. Dobře se také pečou ve slupce v troubě a budete z nich mít opravdovou lahůdku. Naopak brambory s nízkým obsahem škrobu jsou vynikající do bramborových salátů, na zapečené brambory a jako jemné přílohové brambory.

Na současném trhu se prodává několik typů klasických brambor. Zdroj: profimedia.cz

Brambory varného typu A

Protože mají nejnižší obsah škrobů, vaří se nejdéle. Brambory typu A mají hlízy po uvaření stále pevné, šťavnaté, jemné. A hlavně? Nemoučnatí a nerozváří se.

Brambory varného typu B

Tento druh brambor má střední obsah škrobů, a tak jsou vhodné jako univerzální příloha. Hodí se na všechno, jen jim musíte dát tu správnou délku vaření. Do salátů je vařte kratší dobu a na kaši o něco déle. Po vaření se vám mohou částečně rozsypávat či rozpadat a mohou být zároveň mírně moučnaté, ovšem jen po delší době varu.

Brambory varného typu C

„Céčko“ brambory mají nejvyšší obsah škrobu a jsou vhodné nejen na bramborové kaše a těsta, ale i na hranolky či bramboráky. Jednoduše všude tam, kde mají brambory zastoupit mouku. Jednotlivé hlízy totiž po varu moučnatí, rozsypávají se a velice snadno se rozvaří. Tudíž je lepší vařit tento druh brambor raději kratší dobu.

Brambory varného typu D

Jedná se o odrůdy pro nepotravinové zpracování a obsah škrobu je u nich nejvyšší. Při nákupu se můžete setkat s tzv. přechodovými odrůdami: A-B nebo B-C. Hranice mezi typy totiž není striktně vymezena. Na přílohové brambory, brambory na loupačku nebo pro saláty či zapečené brambory volte A, A-B a B. Na kaši, bramboráky, hranolky, knedlíky či placky kupte B, B-C nebo C.

Délku přípravy ovlivní i stáří a vyzrálost

Dejte na intuici a zkoušku s vidličkou či nožem. Brambory jednoho varného typu se nevaří vždy stejně dlouhou dobu. Závisí totiž na tom, zda jsou nové a čerstvě sklizené, anebo zda jde o brambory starší, vyzrálejší, které se již nějakou dobu skladovaly. Nové brambory mají škrobu méně, skladované brambory více. Takže, když je budete vařit, dejte na prověřenou metodu našich babiček. Jednoduše do brambory píchněte a poznáte, jestli je ještě tvrdá, či už je dovařená.

Správné načasování

Brambory, které potřebujete jako přílohu a které jste si předem oškrábali nebo oloupali a nakrájeli alespoň na poloviny, byste měli vařit 8 až 20 minut, podle varného typu a také podle jejich stáří. U varného typu B-C nebo C můžete brambory raději odstavit dříve a nechat je dojít v horké vodě. Vyhnete se tím nežádoucímu rozvaření, pokud je chcete použít jako přílohové.

Jak na brambory ve slupce

Vaření brambor ve slupce chce jeden základní jednoduchý trik. Měli byste vařit brambory podobné velikosti. A raději brambory menší nebo středně velké. Brambory ve slupce se vaří o něco déle, většinou 15 až 35 minut, a to podle odrůdy a vyzrálosti. Během vaření do brambor také občas píchněte. A mějte všechny brambory ponořené, protože vynořená část se v páře vaří mnohem pomaleji.

Brambory na kaši můžete vařit o něco déle, oproti těm přílohovým. Pokud je rozvaříte, nic závažného se vlastně nestane, protože je stejně budete rozmačkávat. Zdroj: profimedia.cz

Bramborám na kaši dejte dostatečný čas

Brambory na kaši můžete vařit o něco déle, oproti těm přílohovým. Pokud je rozvaříte, nic závažného se vlastně nestane, protože je stejně budete rozmačkávat. Doba vaření brambor na kaši je něco kolem 15 až 25 minut. Mnozí z nás mívají často tendenci brambory nakrájet na malé kousky, než je dají vařit. To je sice pohodlný postup, protože se brambory pak lépe drtí. Z výživového hlediska tím ovšem bramborám uškodíte, protože čím více budou rozkrájené, tím více látek z nich vyvaříte do vody. Proto se vyplatí dělat bramborovou kaši alespoň s trochou vody, ve které se brambory vařily. Jen do ní pak přidejte více másla. Množství draslíku ve výsledné kaši se výrazně zvýší.

Používáte tlakový hrnec?

Ano, tento výdobytek moderní doby dokáže díky vysokému tlaku zkrátit čas nutný k vaření. U brambor je to zkrácení na 3 až 8 minut, vždy dle varného typu a uleželosti. Jen dejte pozor, protože v tlakovém hrnci si brambory jen tak nezkontrolujete, a proto je raději odstavte dříve a nechte je postupně dojít.

Jak to je s parním hrncem

Platí pravidlo, že brambory v páře se vždy připravují o něco déle než ve vodě. Samozřejmě záleží i na typu, velikosti a výkonu hrnce. Nelze tedy poradit přesnější dobu přípravy. U nakrájených brambor byste se měli vejít do 30 minut. Ale brambory během přípravy postupně opět kontrolujte propíchnutím. Jestliže máte k dispozici stohovatelný hrnec, do kterého se na dno dá voda a poté do perforovaných nádobek připravované potraviny, budete brambory v takovém typu páry připravovat asi tak 20 až 35 minut, podle typu a vyzrálosti brambor. Brambory musejí být nakrájené.

Elektrická či plynová trouba

Trouba je vynikajícím pomocníkem pro přípravu brambor, jak pečených, tak i dušených. Brambory nakrájené na měsíčky budete péct na plechu okolo 40 minut na 180 až 200 °C. Brambory v celku a ve slupce, které jen omyjete, propícháte a položíte rovnou na rošt, upečete za necelou hodinu. V troubě lze brambory i dusit, proto je potřeba je dát do hrnce s osolenou a okmínovanou vodou. V závislosti na množství brambor a tvaru hrnce bude dušení v troubě trvat přibližně hodinu.

Zdroje: www.webrangers.cz, www.pestryjidelnicek.cz, www.navody.org