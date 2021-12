Jak dlouho vařit uzené maso. Je to jednoduché, přesto to mnoho lidí dělá špatně

Patříte mezi požitkáře, kteří si s chutí dají občas uzené maso? Není divu, protože není nad pořádný kus voňavého a křehkého masa z domácí udírny. Podává se nejen na tence nakrájené plátky jako šunka, ale často se používá i nakrájené na malé kousky jako doplněk mnoha pokrmů, omáček a polévek. Víte, jak dlouho je nutné tuto lahůdku vařit, aby neztratila své kvality?

Sáhněte po tradičním uzeném od řezníka

Protože pro sebe chcete jistě to nejlepší, nikdy se v případě uzeného masa neukvapujte k nákupu polotovarů z krabičky. Mnohem lepší je pořídit si tuto pochoutku u vašeho oblíbeného a prověřeného řezníka. Víte, jak poznáte dobré uzené maso? Jednoznačně podle vůně, a tak se nezdráhejte a při výběru si k masu přičichněte. Vepřové nebo hovězí maso by mělo být uzené na výraznějším dřevu než kuřecí. V případě, že všechno maso voní u řezníka stejně, nepůjde právě o špičkový produkt. V případě, že vás omámí libá vůně, kápli jste přímo na skvělý kousek pro vás.

Všeobecně platí jedno prověřené pravidlo, že na každý kilogram uzeného masa je potřeba zhruba tak půlhodinový pobyt v horké vodě. Zdroj: profimedia.cz

Zjistěte váhu masa před vařením

Ačkoliv se to nezdá, jedná se o důležitý krok, bez kterého se příprava uzeného masa neobejde. Potřebujete totiž vědět, jak dlouho by mělo uzené maso pobýt ve vodě. Všeobecně platí jedno prověřené pravidlo, že na každý kilogram uzeného masa je potřeba zhruba tak půlhodinový pobyt v horké vodě. Zvážení masa vám dá jistotu, že maso nebudete vařit déle, než je potřeba. Zbytečně byste přišli o chuť a správnou konzistenci uzeného.

Jak dlouho vařit uzené na kvalitní vývar?

Uzené maso však nevaříte vždy jen jako možnou přílohu k bramborové kaši či čočce. V případě, že máte zájem o vývar unikátní silné chuti a vůně, prodlužte dobu varu dvojnásobně až trojnásobně. I déle vařené uzené maso můžete s klidem použít do šunkofleků nebo do mnoha dalších pokrmů. Jediný rozdíl bude v tom, že většina chuti zůstane ve vývaru, což je v tomto případě žádoucí.

A co ještě potřebujete k tomu, aby byl váš vývar neodolatelnou pochoutkou? Dejte do polévky ještě povařit brambory, kroupy, sušené houby a trochu mrkve. To naprosto postačí, ale vaší fantazii se meze nekladou. Můžete přidat i rýži, petržel či česnek. Poté podle chuti dosolte a okořeňte pepřem. Přidat můžete i trochu majoránky, aby vývar získal ten správný říz. Nic jiného tato delikatesa nepotřebuje.

Chcete si uzené maso zavařit?

Někdo miluje uzené maso natolik, že si chce udělat domácí zásoby. A to je další důvod, kdy je potřeba uzené maso vařit. Hodí se to ve chvíli, kdy máte masa nadbytek a zavaření vám umožní uchovat si maso na delší dobu. Není nad obyčejný krajíc čerstvého chleba s plátkem zavařeného uzeného a s kyselou okurkou.

Během zavařování uzeného masa dbejte na to, aby teplota dosáhla 100 °C. Zdroj: shutterstock.com

Nejprve maso nakrájejte na tak velké kousky, aby se vám pohodlně vešly do zavařovacích sklenic. Následně vše zalijte vývarem, nálevem nebo jen osolenou vodou. Do sklenic můžete samozřejmě přidat i koření. Maso vložte do sklenic a zalijte ho nálevem až po okraj. Neznečistěte při tom ústí sklenice, případně ho opět očistěte. Během zavařování uzeného masa dbejte na to, aby teplota dosáhla 100 °C. Ve vodní lázni by mělo pobýt asi 15 minut. Poté ho nechte vychladnout tak, že sklenice otočíte víčkem dolů. Nakonec pečlivě zkontrolujte, zda vám víčka na sklenicích dobře drží a uložte je do chladu a temna.

Zdroje: www.napovime.cz, www.sportuj.com, www.recept1.cz