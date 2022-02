Jak dlouho vydrží v ledničce jednotlivé druhy masa a jak dlouho vydrží mimo ni?

Lednice se stala přirozenou součástí každé domácnosti a je jedním z nepostradatelných spotřebičů. Nejen že zachovává potraviny čerstvé, ale především prodlužuje jejich trvanlivost. Nakupujete někdy maso do zásoby? Nevadí! Jen je dobré mít na paměti, jak dlouho vydrží čerstvé. Nejcitlivější je mleté, choulostivá je i drůbež.

Přepískli jste to s nákupem masa, když jste zrovna kápli na pěkné kousky za dobrou cenu? A přemýšlíte, jak ho zpracovat, aby se vám zbytečně nezkazilo? Nejlepší je samozřejmě zkonzumovat jej okamžitě!

Naložené vydrží déle

Ovšem můžete jej i naložit či vložit do mrazáku. Každé maso je však trochu jiné a délka trvanlivosti závisí i na dalších faktorech. Naložené maso vydrží v lednici podstatně delší dobu než maso čerstvé. Zároveň záleží především na druhu masa, jeho čerstvosti, teplotě v lednici a rychlosti přesunu z pokojové teploty.

Drůbež v lednici

Veškeré drůbeží chlazené maso se kazí podstatně rychleji než ostatní druhy. Je totiž značně citlivé na změnu teplot a na světlo. Využijte proto chladicí tašky už při nákupu. Nejlepší je zpracovat ho v den nákupu, protože nikdy nevíte, kolik dní bylo v nabídce obchodu. V lednici vám v syrovém stavu vydrží tak den či dva. Skladujte ho při maximální teplotě od 2 do 4 °C. Nejlepší je uložit ho hned na první poličku nad šuplíkem na zeleninu, protože je tam nejnižší teplota. Udělejte to ihned po příchodu domů. Je dobré jej uložit do sáčku či uzavíratelné nádoby.

Drůbež v mrazáku

Zmrazené drůbeží maso vám s přehledem vydrží v mrazničce klidně celý rok. Záleží však i na konkrétním druhu a jeho zpracování. Celé kuře můžete uchovávat až dvanáct měsíců, porcované části tak šest měsíců. Myslete na důkladné zabalení, aby se v masu zachovaly všechny živiny a nedošlo k jeho zbytečnému vymrzání. Drůbeží maso nikdy opakovaně nerozmrazujte a nezamrazujte, ztrácelo by na kvalitě.

V mrazničce můžete mleté maso uchovávat tři až šest měsíců. Zdroj: shutterstock.com

Mleté maso v lednici

Trvanlivost je u tohoto masa dost podobná jako u drůbežího. Zkonzumujte jej maximálně do dvou dnů od nákupu. Vlastníte ledničku s takzvanou „nulovou" zónou, kde je teplota na bodu mrazu? Využijte toho a vložte maso právě tam, prodloužíte tím masu trvanlivost. Jinak by teplota oproti drůbežímu masu neměla přesáhnout 2 °C.

Mleté maso v mrazáku

V mrazničce můžete mleté uchovávat tři až šest měsíců. Platí pravidlo, že čím je maso tučnější, tím kratší dobu vydrží. Podmínkou je teplota nižší než mínus 18 °C.

Vepřové maso v lednici

Čerstvé vepřové nechávejte v ledničce tři až pět dní. V případě, že půjde o vařené, měli byste jej sníst do tří dnů. Trošku jinak je to u uzenin, například u párků či slaniny se doba uložení liší. Neotevřené balíčky párků spotřebujte do dvou týdnů. Jakmile je však otevřete, snězte je do týdne. A slanina? Ta by se měla uchovávat také pouze sedm dní. Stejně je to i s celou vařenou šunku. Krájená vám pak vydrží maximálně čtyři dny.

Vepřové maso v mrazáku

Opět platí, že čím tučnější maso, tím dřříve jej spotřebujte. Jinak by mělo maso vydržet tak osm měsíců skladování v mrazáku.

Hovězí maso v lednici

Převážná část tepelně neupraveného masa bude v chladničce v pohodě tři až pět dní. Vnitřnosti by se však měly uchovávat pouhé dva dny. Jídlo s vařeným masem neuchovávejte déle než tři až čtyři dny.

Hovězí maso v mrazáku

Zamražené vydrží hovězí i telecí maso až rok, ale uložte jej do mrazáku nejpozději do dvou dnů od nákupu.

Čerstvé ryby byly už většinou jednou zmrazeny na moři a opět znovu rozmrazeny k prodeji. Zdroj: shutterstock.com

Plody moře a ryby

Ryby a měkkýši jsou na skladování vhledem k jejich náročnému transportu poněkud náročnější. Čerstvé ryby byly už většinou jednou zmrazeny na moři a opět znovu rozmrazeny k prodeji. Z těchto důvodů je nejlepší tyto laskominy zkonzumovat do 24 hodin od nákupu. Zmrazené mořské ryby vydrží v mrazničce až rok, ale sladkovodní jen čtyři měsíce.

Zdroje: www.healthline.com, www.recepty.blesk.cz, www.hobby.blesk.cz