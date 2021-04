Jak dlouho vydrží jednotlivé druhy masa v lednici, než se zkazí?

Jak často nakupujete? Denně, dvakrát týdně, nebo třeba jednou za měsíc? Každá rodina má své rituály. Pozor byste si však měli dát na uskladnění masa. Některé druhy by se měly spotřebovat co nejrychleji.

„Spotřebujte do 24 hodin." To se píše na většině etiket chlazeného masa nebo uzenin, které si přineseme od řezníka domů. Ruku na srdce, opravdu toto doporučení dodržujeme? Ale měli bychom. Ročně onemocní otravou jídlem, ať už jedli v restauraci nebo doma, 48 miliónů lidí. Je to tím, že v potravinách existují dva druhy bakterií. Jsou to patogenní bakterie, které rostou rychle především v nechlazených potravinách. Tyto bakterie nemění chuť ani vůni jídla, takže je lze jen těžko odhalit. Druhým druhem bakterií jsou plísně, s nimiž se setkala asi každá hospodyňka. Mění chuť, vzhled a vůní jídla, a proto je méně pravděpodobné, že je zkonzumujete. I přesto by se měly potraviny skladovat dle doporučení zdravotnických organizací a hygieny.

Manipulace s masem

Po manipulaci s masem si důkladně umyjte ruce, abyste nekontaminovali bakteriemi další potraviny. Pokud maso porcujete, používejte vždy prkénko, které jste přiřadili pouze masu. To pak, společně s nožem, důkladně omyjte. Nezapomeňte také vydezinfikovat dřez a prostor, kam se mohly bakterie z kuchyňských pomůcek dostat. Pokud maso rozmrazujete v lednici, dejte ho na talířek nebo do krabičky, vyhnete se znečištění lednice i dalších potravin. Totéž platí i pro marinování syrového masa. Krabičku následně uzavřete.

Může vás zajímat Vaření a recepty 6 skvělých marinád pro to nejlepší grilované maso 11 Vaření a recepty Domácí masové konzervy musíte zavařit dvakrát

Drůbež

Kachní, krutí nebo kuřecí chlazené maso podléhá skaze nejrychleji. Je totiž háklivé na změnu teplot a světlo. Proto by se mělo zkonzumovat nejpozději do dvou dnů. Jelikož nevíte, jak dlouho leželo na pultě v obchodu, raději ho přeneste domů v chladící tašce a ihned vložte do lednice.

Kachní, krutí nebo kuřecí chlazené maso podléhá skaze nejrychleji Zdroj: Rasulov / Shutterstock.com

Nejlepší místo je pro něj hned na první poličce nad šuplíkem na zeleninu. Teplota je tam totiž nejnižší. Pokud jsou kusy masa jako prsa, stehna nebo křídla zabalené pouze v mikrotenovém sáčku, vložte je do uzavíratelné nádoby. Vařená drůbež vydrží v ledničce tři až čtyři dny. Pokud maso zmrazíte, celé kuře vám vydrží rok. Porcované části přibližně půl roku.

Mleté maso byste měli zkonzumovat do dvou dnů od nákupu Zdroj: Gamzova Olga / Shutterstock.com

Mleté maso

Ať je jednodruhové nebo vícedruhové, zkonzumovat byste ho měli do dvou dnů od nákupu. Pokud máte ledničku s takzvanou „nulovou" zónou, umístěte maso do ní. Měla by se tak prodloužit jeho trvanlivost. V mrazničce vám mleté vydrží tři až šest měsíců. Čím tučnější maso je, tím vydrží kratší dobu.

Vepřové maso

Čerstvé, nevařené vepřové uchovejte v ledničce tři až pět dní. Po uvaření by mělo být zkonzumováno do tří dnů. U zpracovaných produktů, jako jsou párky nebo slanina, se doba uložení liší. Neotevřené balíčky párků můžete v ledničce nechat dva týdny. Jakmile je otevřete, snězte je do týdne. Slanina by se také měla uchovávat pouze sedm dní. To samé platí pro celou vařenou šunku. Krájená vám pak vydrží maximálně čtyři dny. Čím tučnější maso, tím vám vydrží v mrazáku kratší dobu. Obecně se však doporučuje osmiměsíční doba skladování.

Hovězí maso

Většina tepelně neupraveného masa, bez ohledu, zda jde o kotlety nebo například kostičky na guláš, vydrží v chladničce tři až pět dní. Vnitřnosti by se však měly uchovávat maximálně dva dny. Zbytky jídla, obsahující vařené maso, by se neměly uchovávat déle než tři až čtyři dny. V mrazničce vydrží telecí nebo hovězí maso až rok. Zamrazit ho ale musíte nejpozději do dvou dnů od koupi.

Ryby nebo měkkýši jsou na skladování náročnější Zdroj: Photo Studio Nadezhda / Shutterstock.com

Plody moře a ryby

Také ryby nebo měkkýši jsou na skladování náročnější. „Čerstvé" ryby totiž byly většinou zmrazeny již na moři a opět znovu rozmrazeny, aby se prodávaly v obchodech. Proto je zkonzumujte do 24 hodin od nákupu. Uzené ryby lze naproti tomu uchovávat déle. Můžete jej bezpečně chladit po dobu 14 dnů. Otevřené tuňákové a jiné konzervy vám zase vydrží tři až čtyři dny. Zmrazené mořské ryby vydrží v mrazničce až rok. Sladkovodní maximálně čtyři měsíce.

Zdroj: www.healthline.com, recepty.blesk.cz