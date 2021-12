Jak dlouho vydrží vejce v lednici a jak dlouho venku? Méně, než byste čekali

Slepičí vajíčka jsou jednou z nejoblíbenějších potravin, bez které se neobejde žádná domácnost. Napadlo vás někdy, proč jsou v některých obchodech skladována mimo chladicí boxy? Má to svůj důvod, který se dozvíte. Jak dlouho vydrží vejce čerstvé a jak ho správně skladovat? To vše vám prozradíme.

Vejce jsou mimořádně zdravá potravina, která obsahuje kvalitní bílkoviny, základní minerály a vitaminy. Kromě toho báječně chutná a hodí se do mnoha pokrmů. V některých obchodech se skladují jinak než doma a brzy se dozvíte proč, má to svůj důvod.

Vejce chtějí stabilní teplotu

Základní pravidlo pro skladování vajec je jednoduché: sucho, stabilní teplota a žádné slunce. Tudíž nezáleží na tom, jestli máte vajíčka ve sklepě, spíži či v lednici. Nejdůležitější je neměnná teplota. Právě teplotní výkyvy jsou nebezpečné a mohou narušit tenkou vrstvu obklopující vejce těsně pod skořápkou, takzvanou kůžičku. Vejce by se nikdy neměla změnou teploty orosit. V ten moment může dojít k riziku vzniku plísní a prostupu mikroorganismů do vaječné hmoty.

Lednice nebo jen tak?

Protože se v obchodech chladničky často otevírají, není možné v nich nikdy zajistit stabilní teplotu. A to je důvod, proč nechávají obchodníci raději vajíčka venku. Doma je samozřejmě rozumnější uchovávat vejce v ledničce, a to především v létě. Teploty pro skladování vajec by se měly pohybovat optimálně mezi 5 až 20 °C. Toto maximum by se nikdy nemělo přesáhnout. A víte, kam nejlépe vajíčka uložit v lednici? Hodí se pro ně spíše prostor někde vzadu než obvyklé místo ve dveřích. Protože právě sem se ihned po otevření dostane teplý vzduch.

Jak dlouho vydrží vejce, které nebylo v chladu

V případě, že máte domácí vajíčka od chovatele a nebyla v chladničce, pár dní vám vydrží bez rizika zkažení. Když je dáte na chladné místo během zimy mimo ledničku, nemusíte o ně mít obavu tak po dobu jednoho týdne, ovšem v létě jen 3 až 4 dny. V případě, že již v chladu byla, měli byste je i nadále uchovávat v chladném prostředí. Potom vám s přehledem vydrží i pět týdnů.

Nechte vejce v kartonu

Víte, proč je lepší nechávat vajíčka v původním kartonu? Jsou chráněna nejen před změnami teplot a otřesy, ale také před přímým kontaktem s jiným potravinami. Také vám zaručí umístění vajec špičkou dolů. Na širším konci se totiž nacházejí póry, kterými vejce přijímá kyslík a vejce díky tomu může volně dýchat. A malá vychytávka? Pokud je budete skladovat delší dobu, je dobré je po deseti dnech otočit.

Neumývat!

Vajíčka nikdy neumývejte ani neotírejte. Narušili byste tak jejich ochrannou vrstvu a zvýšili jejich náchylnost vůči průniku mikroorganismů dovnitř. Snadno byste se pak doma mohli nakazit třeba nepříjemnou salmonelou. Vlhká skořápka je navíc ideálním prostředím pro tvorbu plísní.

Jak poznat, že jsou vejce čerstvá

Máme pro vás bezva tip! Je známo, že čím je vejce starší, tím má tekutější bílek. Stáří vajíčka tedy můžete orientačně zjistit tak, že ho opatrně vložíte do sklenice s vodou. Když zůstane ležet na dně, znamená to, že je pod skořápkou málo vzduchu, a je tedy čerstvé. Časem však přes skořápku proniká dovnitř vajíčka vzduch a postupně narušuje strukturu bílku. Jestliže vejce stoupá nahoru, měli byste ho použít spíše do těsta. A pokud vypluje nad hladinu? Takové vejce raději zlikvidujte.

Dlouhodobé uchovávání vajec

Hledáte způsob, jak zakonzervovat vejce déle než na jeden měsíc? Naložte je stejně jako to dělaly už naše babičky. K tomuto účelu vybírejte opravdu pěkná a neporušená vejce. K nakládání použijte vápno a vodní sklo.

