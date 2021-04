Jak dlouho po uvaření se dá jíst vejce natvrdo a jak poznáte, že už se zkažené?

Likvidujete velikonoční výzdobu nebo si uvařené vejce v podobě kraslic přinesli děti domů? Po Velikonocích je možné, že o tuto vitamíny nabitou pochoutku není nouze. Nemusíte ji hned vyhazovat, při dobrém uskladnění vydrží docela dlouho

Podle amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv by měla být vejce vždy uložena v ledničce při teplotě kolem 4,5 °C. Tak se zajistí kvalita a bezpečnost potraviny. Pokud jste vajíčko uvařili, ozdobili jako kraslici a nechali jej po celé svátky při pokojové teplotě, měli byste jej vyhodit. Rozhodně jej nekonzumujte. Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí totiž zjistilo, že vejce uvařené natvrdo nevydrží mimo chladničku déle než dvě hodiny. Uvařené vejce, ať oloupané či nikoli, a uložené v ledničce, by mělo vydržet týden.

Jak poznáte, že vařené vejce je stále dobré?

Někdy mají vejce uvařené natvrdo nazelenalý žloutek. Takové vajíčko však zkažené není. Pouze se dlouho vařilo a pomalu ochladilo. Zkažené vejce poznáte podle čichu. Pokud páchne jako síra nebo nahnile, měli byste ho okamžitě vyhodit. Také, pokud si nejste jisti, jak dlouho máte vajíčko v lednici uložené nebo se vám něco nezdá, raději ho vyhoďte. Skořápka by neměla být oslizlá nebo zabarvena křídově.

Vejce uvařené natvrdo by se mělo skladovat v lednici při teplotě 4,5 °C a nižší. Zdroj: Danila Shtantsov / Shutterstock.com

Jak vejce skladovat

Jak již bylo zmíněno, vejce uvařené natvrdo by se mělo skladovat v lednici při teplotě 4,5 °C a nižší. Nikdy však vajíčko nedávejte do mrazáku. Také jej nedávejte na dveře od ledničky, teploty tam, z důvodu otevírání, kolísají, což může podpořit růst bakterií a narušit ochrannou membránu vejce. Raději přebytečná vejce vložte do krabičky a tu uzavřete. Pro zlepšení kvality chuti vajíčka neloupejte, ale uložte je ve skořápce a oloupejte až před konzumací. (Zdroj:www.healthline.com, www.vareni.cz