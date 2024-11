Milovníci rajčat jistě dobře vědí, jaký je rozdíl mezi těmi utrženými na zahrádce a koupenými v obchodě. Zvláště v zimním období zkrátka chutná a šťavnatá rajčata pravděpodobně neseženeme. S malým a jednoduchým trikem ale proměníme téměř jakékoliv rajče v pochoutku.

Problémem supermarketových rajčat je sklizeň téměř nezralých plodů, které musí následně dozrávat ve skladech, a to v chladném prostředí, aby se tento proces co nejvíce zpomalil a zelenina tak vydržela dlouho čerstvá. Vždyť také mnohdy putuje bezmála přes půl světa. Odborníci ale přišli na metodu, jak i takovým rajčatům dát chuť podobnou té, kterou si pamatujeme z dětství z babiččiny zahrádky.

Probuďte chuť i vůni

K probuzení vůně a vynikající chuti rajčat nebudeme potřebovat nic jiného než trochu teplé vody. Ano, tak jednoduché to je, jen je třeba vědět, že to skutečně funguje. Jak víme, rajčata, která dozrávají na sluníčku, mají k dispozici nejen dostatek přirozeného světla, ale také teplo. A právě to působí jako pohon pro enzymy, které pomáhají uvolňovat přirozenou sladkost a vůni rajčat. Ta supermarketová takovou možnost doposud nedostala, proto jim ji můžeme dát alespoň my.

Bude stačit teplá voda

Jak na to, abychom i z mdlých, tvrdých a moučnatých rajčat dostali opravdu maximum chuti a vůně? Stačí si připravit teplou vodu - nikoliv horkou, jen o pár stupňů teplejší, než je teplota těla. Nemusíte tedy nic kontrolovat teploměrem, stačí do vody ponořit ruku a budete-li cítit mírné teplo, je voda správně zahřátá. Víc než padesát stupňů Celsia mít rozhodně nesmí.

Za chvíli bude hotovo

Ani další postup není žádná věda. Rajčata do takové vody zkrátka na deset minut ponořte a po vytažení je otřete. Enzymy jsou v tu chvíli již aktivované, a pokud počkáte ještě několik hodin, s velkou pravděpodobností nepoznáte, že šlo o plody ze supermarketu.

Pro začátek můžete zkusit takto ošetřit třeba jen polovinu koupených kusů, abyste mohli porovnat rozdíl. Je ale možné se vsadit, že příště už nenecháte bez teplé koupele ani jediné rajče.

Lednici raději vynechte

Ať už se rozhodnete rajčata “vykoupat”, nebo nikoliv, rozhodně je neukládejte do lednice. Raději si kupte menší množství, které spotřebujete rychleji. Jak bylo uvedeno, chlad na tuto zeleninu nepůsobí vůbec pozitivně.

Pokud to nevyžaduje konkrétní pokrm, bude také lepší pořizovat menší rajčata - k dostání je běžně cherry varianta. Ve většině případů jde o přirozeně sladší kousky, které se ke své chuti dostanou i po dvou dnech pobytu v pokojové teplotě.

Zkuste je tepelně zpracovat

A pokud by stále ještě rajčata neměla tu správnou chuť, bude nejlepší je zpracovat tepelně, ať již v troubě, nebo třeba na pánvi. S upečeným česnekem, několika kapkami olivového oleje, případně balzamika, dostanou výraznější chuť i ta, která neměla tolik štěstí, aby se jim dostalo alespoň základních podmínek pro kvalitní dozrání. Zkusíte některou z těchto variant? Nic za to nedáte a můžete jedině získat nečekaně chutná rajčata i v zimě.

