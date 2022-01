Jak stvořit superstrouhanku: Stačí drobná úprava a jídla budou neobyčejně chutná

I když jsou to jídla nezdravá, na smaženém a v trojobale připraveném jídle si čas od času pochutná každý. Strouhankou můžete obalit nejen masa, ale také různou zeleninu či houby. Dobrá strouhanka může takové jídlo pozvednout. Víte, jak strouhanku vylepšit?

Jednoduše dochuťte strouhanku!

Speciální strouhanka samozřejmě není nutná. Můžete si koupit nebo udělat i úplně obyčejnou, klasickou. Postačí vám k tomu suché pečivo, které vám ztvrdlo. Anebo si můžete sušením v troubě připravit na strouhanku i pečivo čerstvé. Podle toho, jaký druh pečiva použijete, bude také vaše strouhanka nejen vypadat, ale i chutnat. Například v některých zemích se často používá do strouhanky velké množství tmavého pečiva a smažené jídlo pak není zlaté barvy, ale mírně do bronzova. Jiný kraj, jiný mrav!

Vysušené pečivo můžete pak nastrouhat, pomlít nebo rozsekat v mixéru či robotu, podle vašich možností.

Stejně tak si můžete strouhanku i dochutit. U nás to není běžné, ale uvidíte, že i špetka sušené cibule a česneku udělá obrovský rozdíl. V podstatě se dá říci, že fantazii se meze nekladou, ale dejte si pozor. Některé koření se může smažením přepálit, a proto není nejvhodnější. Buďte opatrní například s paprikou.

Smažené žampiony patří k oblíbeným bezmasým jídlům.

Strouhanku dochutíte jednoduše

Univerzální superstrouhanka na masa i zeleninu nevtíravě vypíchne chutě a ozvláštní smažená jídla. Na její přípravu budete potřebovat tyto ingredience:

3 suché rohlíky, cca 100 g suchého pečiva

1 lžička sušeného nebo granulovaného česneku

1 lžička sušeného dobromyslu čili oregana

1 lžička tymiánu

1 lžička rozmarýnu

Strouhanka dochucená čerstvými přísadami

Chutnou strouhanku můžete také připravit s pomocí čerstvých bylinek a parmezánu. Je to kombinace vhodná na přípravu smaženého kuřecího, ale také zeleniny, smaženého lilku a podobně.

Na přípravu budete potřebovat tyto ingredience:

3 lžíce nastrouhaného parmezánu

1 lžičku najemno nasekaného rozmarýnu

1 lžičku tymiánu

1 lžíci čerstvé nasekané petrželky

1 lžičku propasírovaného čerstvého česneku

3 suché rohlíky

Strouhanka s čerstvými ingrediencemi je vhodná na zapékání zeleniny.

Dochuťte strouhanku po vzoru KFC

Strouhanka ala kuře z KFC je také směsí koření. Všimněte si, že sušená cibule i česnek jsou základem všech dochucovadel, protože pozbývají pikantnosti, ale přesto chuť jídel vždy vylepší. Ostatní koření je ve směsi hlavně pro chuť. Pikantní papriku a bílý pepř můžete vynechat, ale maličko pálivého koření byste přece jen měli přidat. Nemusí to být tolik jako v receptu, ale alespoň špetku. Ta zintenzivní chuť, i když nebude jídlo pikantní.

Strouhanku vhodnou převážně na kuřecí připravíte z těchto surovin:

50 g strouhanky

50 g hladké mouky

1 lžička cibulového prášku

1 lžička granulovaného česneku

1 lžička sušené bazalky

1 lžička dobromyslu

1 lžička zázvoru

1 lžička pálivé papriky

1 lžička bílého pepře

Vyzkoušejte strouhanku jako z KFC.