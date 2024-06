Těstoviny jsou oblíbenou přílohou nebo i hlavním jídlem nejen v Itálii. Také Češi si je oblíbili, a tak se postupně učíme rozeznávat jejich druhy a také způsob vaření, aby byly “tak akorát”, nebo chcete-li “al dente”. Co když se to nepodaří? Nedovařené těstoviny můžeme snadno zachránit.

Ať už chceme těstoviny podávat jako přílohu, nebo se mají dokonce stát hlavní částí oběda, měli bychom je dobře uvařit, aby byly chutné a zůstala jim také jejich přirozená struktura.

Ve snaze nepřevařit je se ale může občas stát, že je scedíme o chvíli dříve, než by bylo bývalo vhodné. Nic není ztracené, je hned několik možností, jak tuto drobnou chybičku napravit.

S domácími těstovinami poradí na youtube video od Pavla Berky:

Zdroj: Youtube

Není to tak špatné

Nedovařené těstoviny jsou jednoznačně tou lepší ze špatných variant. Zatímco ty, které se v hrnci pomalu rozpouští, už nezachráníme, tužší kusy lze poměrně snadno dovařit. Buď můžeme použít ten samý hrnec, novou vodu a opravdu jen několik krátkých chvilek na sporáku.

V takovém případě je ale už potřeba u těstovin opravdu stát a hlídat každou sekundu. Kdo by toto nechtěl podstupovat nebo riskovat možnou zkázu oběda, může raději využít další metody.

Použijte mikrovlnku

Máte doma mikrovlnnou troubu? Pak máte vlastně vyhráno. Těstoviny, které v ní po vyjmutí z hrnce ještě minutku pobudou, dostanou tu správnou konzistenci. Troubu zapneme na plný výkon a v polovině “dovařování” těstoviny pro jistotu zkontrolujeme.

Pokud mikrovlnku doma nemáte nebo z jakéhokoliv důvodu nejste jejími příznivci, může být dobrou volbou také dovaření těstovin v páře. Použijeme stejný systém, jako kdybychom chtěli ohřívat knedlíky. Znovu bude stačit pár minut, a rodina se může scházet ke stolu.

close info Profimedia zoom_in Těstoviny potřebují vodu, sůl, prostor a přesný čas

Ná pánev s nimi

Mají být těstoviny zalité omáčkou? Jestli ano, pak je to jednoduché. Zamíchejte je do ní na pánvi a nechte je v horké tekutině dojít do potřebné měkkosti. Když to omáčka snese, mohou se v ní těstoviny ještě chvilku povařit pod pokličkou. Hlavní je nepanikařit a uvědomit si, že všechno se dá napravit.

Vařte opravdu přesně

Abychom nemuseli takovou nepříjemnost vůbec řešit, bude vždy dobré důkladně si přečíst pokyny na sáčku nebo krabici s těstovinami a opravdu přesně dodržet postup a dobu vaření. Výrobci dobře vědí, co a proč uvádějí. V tomto případě určitě není ostuda použít kuchyňskou minutku, která vám nedovolí ani zapomenout a rozvařit přílohu, ale zajistí také odpovídající dobu, kterou těstoviny ve vodě stráví.

Jak to dělat správně?

Jak vařit těstoviny, aby byly jako ty italské? Pamatujme si, že Italové na jejich vaření nešetří vodou, solí ani prostorem. Na 100 gramů suché přílohy je třeba nalít do hrnce litr vody a na každý litr vody připadne celá lžíce soli. Nebojte se, přesolené nebudou.

Nádoba přitom musí být dostatečně prostorná, abyste mohli vařící se pokrm čas od času bez problémů promíchat. Důležitou informací je, že olej do vody opravdu nepatří. A jak přesně uhlídat čas varu? Těstoviny vždy musí přijít až do skutečně vroucí vody. Jen tak můžete začít počítat minuty opravdu od prvního okamžiku a nic nezkazíte.

Zdroje: www.instacart.com, food.techinfus.com