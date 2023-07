Jak úplně jednoduše zahustit omáčku? Nemusíte se dělat s jíškou. Podívejte

Děláte stále poctivou domácí jíšku? Nebo přidáváte kupovanou, či vůbec žádnou? Vaření má mnoho podob a když se chce, všechno jde. Omáčky lze jednoduše zahustit i jinak.

Poctivá jíška, nebo něco jiného?

Jak zahustit polévku bez přidání potravin obsahujících lepek, vám poradí videopříspěvek z produkce Restartujem. Nedá se než souhlasit. Polévky, ale i omáčky zahuštěné takto jsou nejen zdravější, ale také velice chutné. Bez mouky to prostě jde - a docela jednoduše.

Omáčku zahustí i záklechtka, mouka nebo škrob

Dalšími alternativami jsou například jen rozkvedlání trošky mouky v mléce, smetaně nebo ve vodě. Někteří se při takové představě čertí, ale není důvod, proč bychom si každý nemohli vařit po svém. Chuť přece není daná hlavně jíškou, ale především kvalitními potravinami a kořením. Mouka je skutečně jen na zahuštění. A pokud vám chybí chuť másla, vločku jej můžete přidat na ovonění na závěr vaření.

Do jídla se pro zahuštění přidává také takzvaná suchá jíška, která se připravuje opražením mouky. Tu je pak potřeba do omáčky rychle vmíchat, ideálně za nižší teploty, abyste se vyhnuli vzniku hrudek.

Zahuštění je možné také škrobem. I v tomto případě je nutné rozmíchat jej v trošce studené vody. Hodí se to však spíš jen do asijské nebo jiné exotické kuchyně. Zahuštění působí mírně slizovitě nebo sklovitě, což může být plus i veliké mínus.

Obdobou je také kuzu, které patří ke škrobům a používá se v japonské kuchyni.

Rychlejší variantou zahušťování je záklechtka. Zdroj: Shutterstock

Zahustit můžete i obilovinami nebo chlebem

Ze zdravějších variant je tu ještě používání obilovin. Jáhly, proso nebo pohanku lze také použít na zahuštění. Obiloviny dodají jídlu texturu. Jsou však přirozenější v polévkách. Do omáček se obiloviny hodí rozmixovat.

Také starší rozdrolený chléb se hodí k zahuštění. Klasicky se používá do gulášů a do rustikálnějších jídel.