Skvělý trik: Naše babičky cibuli před krájením nahřívaly. Dobře věděly proč

Cibule je základem většiny teplých českých jídel. Bohužel má jednu špatnou vlastnost, sotva do ní říznete nožem, vypustí svůj typický odér a vy začnete slzet.

Slzy jsou prý úlevné. V případě krájení cibule bývají spíš otravné. Jakmile totiž začnete slzet, nebudete vědět, kdy přestat. Spousta z nás se pak snaží proud slz zahnat promnutím oka hřbetem ruky. Jenže to nepomáhá… Marné jsou i pokusy použít lem zástěry nebo rychle prchnout do jiné místnosti, kde je jiný vzduch. Jistě, možná se vám na chvilku uleví, ale jakmile se přiblížíte ke svému cibulovému nepříteli, který na vás (skoro naporcovaný) čeká na prkýnku, začne to nanovo. Jak se téhle nepříjemnosti zbavit?

Krájení s plaveckými brýlemi

„Moje známá cibuli krájí v plaveckých brýlích. Prý to četla v nějakém časopise a prý to funguje. Můžete takhle nasekat třeba kýbl cibule a nic, ani jediná slzička!“ přichází s praktickou radou čtenářka Linda z Písku. Sama si prý pod stromeček přeje jedny brýle na plavání do bazénu, tak je zkusí použít i v kuchyni. Zní to možná šíleně, ale když to zabírá, tak proč ne… Než cibuli hodíte do guláše, pod maso nebo do pomazánky, pořádně vás potrápí. Její pach a „slzavý efekt“ je podle vědců způsoben dráždivým plynem Thiopropanal S-oxidem, který ji chrání před tím, aby ji v záhonu snědli škůdci či hladová zvířata. Takže nakonec je to dobře, že je tak aromatická a pálivá, kdyby to tak nebylo, možná bychom mohli krájet akorát tak prázdné prkénko.

Červená cibule je aromatická a působí dráždivě na oči. Zdroj: Profimedia

Co druh cibule, to jiné slzy

Ale ani tenhle argument bohužel neřeší kuchyňský problém při krájení cibule. Podle odborníků ale není cibule jako cibule. A jsou určité druhy cibule, které vás potrápí méně. Jsou to hlavně sladší druhy – zejména cibule zelená, která má méně síry a způsobuje menší alergické reakce. Naopak mezi „drsňáky“, kteří vás rozpláčou, patří zaručeně žlutá, červená a bílá cibule. Jak je můžete zpracovat, aniž byste museli absolvovat oční výplach nebo smrkat do kapesníku?

Babské rady, které vám uleví

Kromě plaveckých brýlí (které jsou prý zaručené) vám pomůže cibuli nahřát, po intenzivnějším doteku tepla by už neměla být tak agresivní. Stejnou službu jako teplo vám udělá i mráz… Některé hospodyňky doporučují zeleninu před zpracování dát na 10–15 minut do mrazáku a údajně „zkrotne“. Odvážnější kráječky mohou při sekání cibule vyplazovat jazyk. Údajně jazyk nabalí veškerou štiplavost, která je ve vzduchu a nebude tak zbytečně stoupat k očím… Jestli to funguje? Nevíme, ale za zkoušku to stojí. Stejně tak i jiné pokusy, jako pálit svíčku při krájení cibule. Její očistný plamínek prý alergickou reakci trochu zmírní.

Krájení cibule se neobdejde bez slz. Zdroj: Profimedia

Mimochodem víte, že…

Cibule byla oblíbenou zeleninou římských gladiátorů, kteří věřili, že jim zpevní a zocelí svaly. Proto dobrovolně pili cibulovou šťávu ve velkém. Ať to štípe, co to štípe. Mírnější povahy se spíše spolehly na cibulačku, která se v Římě vařila už od 4. století.

Extra tip: Naučte se krájet cibuli jako profík

Pokud se chcete naučit krájet cibuli jako profesionální kuchaři, podívejte se na video:

Zdroje: www.rehabilitace.info, www.jimeto.cz