Většina lidí krájí houskové knedlíky špatně a ničí je. Takhle budou dokonalé

Knedlíky jsou klasickou přílohou mnoha českých jídel a mnohé hospodyně si zakládají i na jejich výsledném vzhledu. Jak je správně krájet a nepotrhat?

Nadýchaný a dokonalý knedlík je chloubou každé kuchařky. Měly by být nadýchané, chutné a na povrchu nerozvařené. Důležité je také práci na závěr nepokazit nesprávným krájením, ale naporcovat je tak, aby na ně byla radost pohledět.

Domácí knedlíky, jejichž perfektní výsledek je předem zaručen

Receptů na knedlíky je mnoho, a to jak na ty léty prověřené, tak i na ty nedokonalé. Pokud ještě nemáte s výrobou knedlíku větší zkušenost, vyzkoušejte velice jednoduchý a praktický recept. Knedlíky kynuté v troubě za pomocí pečicího papíru a dovařené v páře vám zaručí skvělý výsledek.

Udělejte si kvásek

Vložte do hrnečku 25 g droždí, 1 kávovou lžičku cukru a zalijte trochou teplého mléka. Nechte na teplém místě tak 10 až 15 minut, než vzejde.

Výroba těsta

Do misky vložte 800 g polohrubé mouky, 2 kávové lžičky soli, 1 celé syrové vejce, zbytek z 500 ml ohřátého mléka a kvásek. Veškeré ingredience postupně vymíchejte v hladké těsto. V závěru je nejlepší zpracovat těsto rukama na lehce pomoučněném vále. Těsto by mělo být dokonale kompaktní.

Nejlepší jsou domácí knedlíky. Zdroj: shutterstock

V tento moment jej můžete přikrýt utěrkou a nechat na teplém místě kynout, anebo si můžete vypomoci trikem s mírně ohřátou troubou na 50 až 60 °C. Těsto v misce lehce zasypejte trochou mouky, přetáhněte potravinovou fólií a nechte v troubě do náležitého vykynutí, což bývá tak kolem 1 hodiny.

Vytvarujte knedlíky

Nakynuté těsto vyklopte z misky a rozdělte si jej na 3 až 4 části, které postupně vyválejte do tvaru klasických válcovitých knedlíků. Poté každý kus zabalte do pečicího papíru a v rovném pekáčku je vložte zpět do mírně zahřáté trouby, kde budou dalších 30 minut kynout. V pečícím papíru nechte místo navíc, aby měl knedlík kam nakynout.

Nejlepší knedlíky jsou na páře

Připravte si hrnec, do kterého dáte trochu vody a klasický nápařník. Po půl hodině, kterou knedlíky strávily v troubě, je přemistěte do napařovací lázně s horkou vodou a zhruba po 25 minutách je budete mít hotové.

Nejprve knedlíky rozbalte z utěsněného pečicího papíru, ale neodstraňujte ho, knedlíky na něm položte na nápařník. Vyhnete se tak přímému kontaktu knedlíku s vodou, a díky tomu nebude oslizlý. Jakmile bude knedlík hotový, propíchněte ho v několika místech špejlí, bude více nadýchaný.

Knedlík nakrájejte pevnou nití

Knedlíky krájejte na plátky ještě za tepla. Vezměte si k ruce silnou režnou nit a podvlečte ji pod knedlík tak daleko, jak silný chcete mít plátek. Pak konce nahoře překřižte a řádně za ně zatáhněte. Díky tomuto pohybu ukrojíte úhledný plátek knedlíku a vyhnete se jakémukoliv deformování.

Máte za manžela rybáře? Použijte silný vlasec na ryby, na jehož konce si připevněte korálky nebo knoflíky. Po použití můžete tuto pomůcku snadno opláchnout a používat opakovaně.

Ke krájení knedlíků můžete využít niť, nůž či kráječ. Zdroj: Shutterstock

Použijte velký ostrý nůž

Ke krájení knedlíku lze využít i nůž, který by však měl být dostatečně ostrý a velký. Každý plátek krájejte pomalu a dělejte tahy jak pilkou. Vhodný je nůž s vroubkovaným ostřím. A důležitá rada. Mezi jednotlivými řezy nůž pokaždé namáčejte do vlažné vody, aby se při krájení nelepil.

Využít lze i strunový kráječ

V případě, že vaříte knedlíky ve velkém, vyplatí se vám použití strunového kráječe, který je v nabídce každých domácích potřeb. Knedlík se do něho po uvaření vloží a jedním zářezem všech strun máte knedlík pokrájený během vteřiny. Jeho výhodou jsou naprosto stejně velké plátky.

Zdroje: www.apetitonline.cz, www.aazdravi.cz, www.dvojka.rozhlas.cz