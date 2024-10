Jsme národ houbařů a plný košík čerstvých úlovků je snem každého z nás. Co ale dělat, když máte hub tolik, že už ani na smaženici nemáte chuť? Možná přemýšlíte, jak si ty nejlepší kousky uchovat na později. Jak správně zamrazit houby, aby si zachovaly svou vůni i strukturu?

Houbaření je pro mnoho lidí víc než jen obyčejná procházka lesem. Je to rituál, který nás spojuje s přírodou a dává nám možnost na chvíli zapomenout na každodenní shon. Ta radost, když najdete první hříbek, vůně lesa a klid, který panuje všude kolem, je k nezaplacení. A co teprve, když si tyhle poklady přinesete domů a začnete přemýšlet, co z nich vytvoříte v kuchyni.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Sky Czech – Jak správně zamrazit houby

Zdroj: Youtube

Očistěte houby pečlivě, ale s citem

Než houby zamrazíte, důkladně je očistěte. Nikdo nechce po rozmrazení vytahovat z mrazáku houby plné hlíny a jehličí. Na mytí pod tekoucí vodou ale zapomeňte. Houby by nasály příliš vlhkosti, což by pak po rozmrazení zbytečně ovlivnilo jejich kvalitu. Lepší je houby jemně otřít vlhkým hadříkem. Pokud jsou opravdu hodně špinavé, krátce je opláchněte a okamžitě osušte. Tak zůstanou krásně pevné i po zmrazení.

Blanšírovat nebo neblanšírovat?

Syrové houby se sice dají zmrazit, ale většinou to není dobrý nápad. Enzymy v houbách dál pracují i v mrazáku a po rozmrazení můžou být houby měkké, vodnaté a bez chuti. Pokud si chcete zachovat jejich kvalitu, nejlepší řešení je blanšírování.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Syrové houby se sice dají zmrazit, ale většinou to není dobrý nápad.

Blanšírování je jednoduché. Stačí houby na dvě až tři minuty ponořit do vroucí vody a pak je rychle přendat do ledové lázně. Jakmile vychladnou, důkladně je osušte, aby na nich nezůstala voda. Takto připravené houby si můžete dát do mrazáku s jistotou, že si zachovají chuť i pevnost.

Balte jako profesionál

Při mrazení je klíčové houby správně zabalit. Nepodceňujte tento krok, protože správné balení může rozhodnout o tom, jestli vaše houby po rozmrazení budou vypadat a chutnat dobře, nebo budou plné ledových krystalků.

Použijte mrazicí sáčky nebo plastové nádoby, a hlavně se snažte vytlačit co nejvíc vzduchu. Jestli máte vakuovačku, jedině dobře. Pokud ne, pořádně sáčky uzavřete a vytlačte z nich vzduch ručně.

Na pytlík s houbami doporučujeme nalepit štítek s datem, abyste věděli, jak dlouho je v mrazáku máte. Měly by tam vydržet zhruba půl roku, než začnou ztrácet na kvalitě. Takže nečekejte s jejich použitím moc dlouho.

Jak na rozmrazení

Rozmrazování je možná ještě důležitější než samotné zmrazení. Aby houby neztratily svou pevnost a chuť, nechte je rozmrazovat pomalu, ideálně přes noc v lednici. Žádné mikrovlnky nebo pokojová teplota. Pomalejší proces vám zajistí, že houby budou po rozmrazení stále chutnat jako z lesa.

Zdroj: idnes.cz, toprecepty.cz