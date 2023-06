Geniální trik, jak mít třešně celý rok, aniž by v kompotu ztratily svou chuť

Jsou pro vás kompotované třešně příliš nevýrazné a mdlé? Tak si je začněte raději mrazit. Jde to všelijak. Vyberte si způsob podle upotřebení a směle do toho.

Oblíbené ovoce bez pecek

Mražení je jednou z nejsnazších forem, jak uchovat ovoce a zeleninu, ale má samozřejmě svá úskalí. Musíte mít mrazák s dostatkem prostoru, kontejnery nebo sáčky, které lze dobře označit a čas na vypeckování.

Lze to i bez něj? Jistě ano, ale většina strávníků se jistě shodne, že sušené, mražené i všelijak tepelně upravované ovoce je lepší bez pecek. Je to velká škoda, když tak lahodné sladké plody musíte v puse zbavovat pecky a pak je ještě plivat ven. Vypeckování třešní či višní je poměrně časově náročná disciplína, která se ovšem vyplatí. Na vypeckování si navíc dnes můžete pořídit strojky nebo různé pomůcky, které vám práci usnadní.

Neváhejte a ovoce, které nesníte dejte zmrazit. Zdroj: Shutterstock

Jak mrazit třešně?

Jestliže vám ale pecky nevadí a bere to tak, že k třešňovým dezertům prostě patří, pak směle do toho. Třešně můžete ovšem zmrazit i takto. Je to rychlé a bez práce.

Jak mrazit vypeckované třešně

Preferujete-li ovoce bez pecek, pak je třeba přikročit k jejich očištění co nejdřív. Třešně opláchněte pod studenou vodou, zbavte listů, stopek i pecek. Ještě před samotným mražením je dobré alespoň tušit, co budete chtít s třešněmi dělat později.

Pokud chcete ovoce, které bude dobře držet tvar a snadno jej brát z krabičky po kusech, zvolte následující postup. Třešně očistěte, osušte je utěrkou a pložte na suchý tác tak, aby měly mezi sebou prostor a nedotýkaly se. Takto je nechejte zmrazit. Následně vytáhněte tác z mrazáku, ovoce přemístěte do krabiček, označte, uzavřete a znovu vraťte na mrazák.

Takto připravené ovoce bude později možné jednoduše oddělovat jen prsty, bude okamžitě použitelné do bublanin nebo dortů.

Třešně před zpracováním vypeckujte. Později to půjde jen velmi těžko. Zdroj: Profimedia

Plánujete-li používat třešně do ovocných omáček nebo je budete ve větším množství vařit a oddělování na jednotlivé kousky není nutné, přeskočte mražení na tácku a rovnou ovoce dejte do sáčků nebo krabiček, kde je klidně stlačte k sobě. Zkuste množství rozdělit tak, aby se s ním později dobře pracovalo. Velká masa půjde hůř rozdělit a budete muset čekat na částečné rozpuštění.

Třešně můžete před mražení také ještě vylepšit cukrem a kyselinou citronovou. Na kilo ovoce budete potřebovat 250 g cukru a 1 lžičku kyseliny citronové. Třešně posypané touto směsí nejsou vhodné k individuálnímu mražení. Díky cukru z nich začne rychle vytékat šťáva. Pro příravu různých buchet a omáček jsou však vynikající.